Must read: VS verliest AAA-status?

Plus: EV-industrie in de problemen, net als de windenergie-industrie, dividend blijft king, beleggers kiezen voor langlopende obligaties, beursimpact Gaza-oorlog, en meer.

Het zijn lastige tijden voor beleggers in de elektrische-auto-industrie

De koersen van de meeste EV-bouwers zijn gedecimeerd. Was dat de elektrische auto-revolutie? Siegfried Kok van fonds OBAM is niet zo negatief. Wel signaleert hij een vertraging van het groeipad, die zowel structureel als cyclisch van aard is.

Why dealers say EV sales have slowed https://t.co/YCqR25oKro — CNBC (@CNBC) November 11, 2023

Pictet AM blijft overwogen obligaties

Pictet AM heeft zijn overwogen-advies voor obligaties verlengd. Bij aandelen zijn Japan, emerging markets en Zwitserland favoriet, net als bijvoorbeeld energie-aandelen en aandelen uit de sector consumer staples.









Aandelen rijpen naarmate ze ouder worden…