Must read: Mijd de Magnificent seven

ECB rolt rode loper uit voor renteverlagingen

De Europese Centrale Bank liet tijdens de eerste rentevergadering van dit jaar de rentes in de eurozone onveranderd. De persconferentie na afloop diende om de rode loper uit te rollen voor renteverlagingen over een niet al te lange tijd, aldus Edin Mujagic.

Windenergie staat aan vooravond van comeback

Een dalende rente en inflatie zorgen dit jaar voor betere vibes in de windenergiesector. Voor de rest van het decenniumn ziet het er ook goed uit, want landen zullen fors moeten investeren om hun CO2-beloftes na te komen.

Zal het ooit anders zijn in Japan?

The window for the Bank of Japan to tighten #monetarypolicy, which remains extremely loose, has closed further with Tokyo headline #CPI declining to 1.6%, way…