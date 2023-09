Must read: Iedereen gaat erop vooruit

Plus: Japanse aandelen blijven koopwaardig, 25% hogere olieprijs is geen probleem, obligatiemarkt komt tot rust, beste bankfondsen, en meer.

Japanse aandelen kunnen een stootje hebben

Senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank ziet geen redenen om de overweging van Japanse aandelen aan te passen. Ook niet als de Japanse yen sterker zou worden en de Japanse rente zou stijgen.

25% hogere olieprijs is geen probleem

Schroders ziet geen probleem in de snel stijgende olieprijs. Het effect op de kerninflatie is gering. De krappe arbeidsmarkt is meer reden tot zorg.

Volgens Jan-Willem Nijkamp kan de olieprijs nog lang hoog blijven. “De voornaamste oorzaak van de structureel stijgende olieprijs lijkt echter vooral gezocht te moeten worden in de groeiende wereldbevolking.” En dan is er nog OPEC+ dat er alles aan doet om de olieprijs te stutten.