Must read: Het probleem met smallcaps

Plus: inflatiedoelstelling Fed eerder bereikt, obligaties zijn super-aantrekkelijk, themabeleggers kunnen niet timen, invoering euro voor Nederland goede zaak, en meer.

Inflatiedoelstelling Fed mogelijk eerder haalbaar

Econoom Jared Franz van Capital Group rekent op een snellere daling van de Amerikaanse inflatie dan de Amerikaanse centrale bank. Dalende huurprijzen, stijgende arbeidsproductiviteit en een verminderde geldhoeveelheid (M2) sterken hem in deze opvatting.

Amerikaanse recessie in 2024 waarschijnlijk

Aan het winkelfeest in de VS komt een eind. De lonen stijgen niet verder en Amerikanen moeten hun studieschulden weer gaan afbetalen. 2024 kan wel eens een pittig economisch jaar worden, verwacht monetair econoom Edin Mujagic.

Obligaties waren zelden zo aantrekkelijk als nu

Ook voor 2024 verwacht ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco dat obligaties dé beleggingscategorie…