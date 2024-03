Must read: Grootste transitie ooit in pensioenland

Bij microcaps is haastige spoed zelden goed

Bij kleine, nog onbekende bedrijven – de zogenoemde microcaps – moet je rustig de tijd te nemen om elkaar te leren kennen, net als bij een prille liefde. Dat is nodig voordat besloten wordt om wel of niet te investeren, zo adviseert vermogensbeheerder Ian Cassel. Hoe dat precies zit, legt hij uit in dit artikel.

Indexbeleggen vergroot inefficiënties

Kunstmatig lage rentes en de opkomst van passief beleggen hebben de ongehinderde marktwerking, de balans tussen vraag en aanbod, van de financiële markten ernstig verstoord. Dat betoogt beleggingsstrateeg Rob Almeida, die werkzaam is bij vermogensbeheerder MFS. Wat is zijn visie?

Hoe ziet de pensioensector eruit ná de transitie?

Het is alle hens aan dek in de pensioensector. Sinds de ondertekening van de Wet toekomst pensioenen staan bedrijven uit de branche voor de grootste transitie ooit. Ondanks de tropenjaren doen pensioeninstellingen, -fondsen, -uitvoeringsorganisaties, verzekeraars én…