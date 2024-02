Must read: ChatGPT kan ook beleggen

Risk on!

Europese ETF-beleggers zijn dit jaar vol optimisme begonnen. Zij stapten massaal in aandelen waarbij vooral Amerikaanse techaandelen werden gekocht. Volgens Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s is er ook sprake van risk-on in de obligatiemarkt. Zo is de vraag naar high yield helemaal terug van weggeweest.

Een record komt zelden alleen

De geschiedenis wijst uit dat dat records meestal de opmaat zijn voor meer en zelden de voorbode van een crash. Sterker, instappen tijdens hoogtepunten verhoogt juist de rendementskansen.

Goed en slecht nieuws van Amerikaanse inflatiefront









BREAKING! US Headline #inflation fell to 3.1% in January, higher than expected!

Core #CPI did not fall at all, remaining at 3.9%. pic.twitter.com/ZH6px79d9a — jeroen blokland (@jsblokland) February 13, 2024

Woningmarkt is zieke patiënt die niet snel beter wordt

Torenhoge huizenprijzen, weinig aanbod om uit te kiezen en kopers die met regelmaat overbieden. De woningmarkt is een zeer zieke…