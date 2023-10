Must read: Beleggers stappen uit aandelen

Plus: sterke groei China keert niet terug, Gaza-oorlog raakt wereldeconomie, overheden nemen stimulusstokje over, goudbeleggers beleven prima jaar, en meer.

China krijgt oude kracht niet terug

De vastgoedcrisis, handelsoorlogen en een gebrek aan vertrouwen doen de Chinese economie geen goed. De industrie houdt de economie nog wel boven water, maar het is te weinig om terug te keren naar de oude, snelle groeistand.

#FYI_Chart

Balance of payments data shows foreign direct investment into China is at a two-decade low

?? y https://t.co/katCX62MlO pic.twitter.com/46ANozjvoq — Richard Baldwin (@BaldwinRE) October 29, 2023

Van cash naar kortlopende credits

Vermogensbeheerder MFS adviseert beleggers over te stappen van cash naar kortlopende obligaties van bijvoorbeeld banken. Als de Fed klaar inderdaad is met verhogen, dan is dit het perfecte moment.









Gaza-oorlog kan wereldwijde groei…