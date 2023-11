Musk snoert critici de mond: verbannen software ontwikkelaar stapt naar de rechter

Elon Musk is vrij duidelijk wat betreft zijn plannen voor Twitter/X. Dan hebben we het voor de verandering niet over de “Everything App”. Volgens Musk is het van uiterst belang voor het voortbestaan van de mensheid dat Twitter/X een openbaar “marktplein” is, waar iedereen ideeën mag komen verkondigen. Daarbij mag niemand zomaar de mond worden gesnoerd. Zeker niet wanneer ze kritiek hebben op de algemeen geaccepteerde gang van zaken. Maar wat Elon zegt en wat Elon doet zijn zoals gebruikelijk twee verschillende dingen.

Een software ontwikkelaar die berichtte over de overduidelijke politieke voorkeur die Twitter/X hanteert in haar beleid, werd zonder pardon verbannen van het platform. Deze man heet Travis Brown, en stapt nu naar de rechter.

De haves en de have nots

Musk mag dan beweren een gebalanceerde kijk te hebben op de zaken, een snelle kijk naar zijn acties over het afgelopen jaar laat een duidelijke voorkeur zien. Nadat Musk aanschoof als CEO van…