Musk niet blij met ondermaatse bouwkwaliteit Cybertruck

In de jaren 80 kwamen de makers van de door Back to the Future bekend gemaakte Delorian tot een conclusie. Een auto maken met een body van roestvrij staal is een heel slecht idee. RVS maakt slechte kreukelzones, is minder makkelijk tot een autobody om te vormen dan je zou denken en je ziet werkelijk elk krasje, deukje en iedere vingerafdruk. Als Elon Musk 1 hobby heeft dan is het wel lessen leren die andere mensen al voor hem hebben geleerd en dus, 40 jaar later, komt ook hij tot de conclusie: wellicht was het geen goed idee om de body van de Cybertruck uit RVS te laten maken.

Elon eist “Lego achtige precisie”

Elon heeft onlangs een ritje gemaakt in de productietest-versie van de Cybertruck, en meneer is niet blij. De Cybertruck die we allemaal reeds in 2019 hebben gezien was een prototype. Na een paar jaar en de gebruikelijke jaarlijkse gebroken belofte verder, zijn we dan bijna bij een productieversie aangekomen. Maar uit een gelekte e-mail van Elon gericht…