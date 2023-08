Musk knijpt websites die hem niet bevallen

De app die ooit bekend stond als Twitter rommelt met het verwijzen naar externe pagina’s vanaf het platform. Wanneer men vanuit Twitter een link opent naar een pagina van bijvoorbeeld The New York Times, Facebook of een andere site waar Elon een hekel aan heeft, moet men 5 seconden langer wachten. Of het daadwerkelijk een wraakactie van Musk betreft is nog niet hard gemaakt, maar gezien het karakter van de huidige Twitter-eigenaar zal het niemand verbazen.

Rivalen en critici

De getroffen sites zijn voornamelijk rivalen van Musks TWFNAT (The Website Formerly Known As Twitter), bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Bluesky en Substack. Hieronder vallen ook nieuwsoutlets die Musk en zijn capriolen hebben bekritiseerd, zoals Reuters en The New York Times. Allemaal zijn ze eerder doelwit geweest van Musk zijn woede.

De Washington Post kwam de bewuste vertragingen bij het laden van pagina’s op het spoor na berichten te hebben gezien op een tech forum. Daarop besloot de…