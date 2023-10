Musical van Flodder in de maak: keert Tatjana Šimić weer terug?

Het is geen geheim dat veel millennials vroeger een oogje hadden op Tatjana Šimić. Maar nu doen geruchten de ronde dat Flodder weer terugkomt. De vraag die velen stellen is of Tatjana opnieuw de show zal stelen in deze comeback. Is ze nog zo knap als vroeger?

Hoe keert Flodder terug?

Het gerucht van een Flodder comeback heeft al enige tijd de ronde gedaan. Sinds 2017 heeft Dick Maas plannen gehad om de serie nieuw leven in te blazen. Hij toonde interesse in de comeback, maar tot op heden is het niet van de grond gekomen. De regisseur geeft aan dat je op een gegeven moment het idee maar moet loslaten, want je kunt niet eeuwig bezig blijven met iets dat niet van de grond komt. In plaats daarvan heeft Dick Maas twee stripboeken geïnitieerd die gebaseerd zijn op de beroemde Flodder-familie. Bovendien is er ook een musical in ontwikkeling over het leven van dit asociale gezin in de chique wijk Zonnedael.

Lees ook: Foto: Sylvana IJsselmuiden laat pluspunten zien op…