Musiala is terug bij Bayern, De Ligt zet belangrijke stap – Voetbal International

Jamal Musiala is hersteld van zijn hamstringblessure. Zijn trainer Thomas Tuchel heeft vrijdagmiddag op de persconferentie bevestigd dat hij inzetbaar is. Daarnaast toonde Matthijs de Ligt zijn gezicht weer op het trainingsveld van Bayern München.

Begin november viel Musiala in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray in de eerste helft al uit met hamstringproblemen. Dat hield hem vervolgens drie wedstrijden van Bayern aan de kant en hij miste de interlandperiode met Duitsland.

‘Hij zit weer bij de selectie’, zei Tuchel op het persmoment. ‘Hij speelt geen negentig minuten en we zullen moeten afwachten of hij gaat starten. Maar behoudens Matthijs de Ligt en Bouna Sarr, is iedereen verder beschikbaar.’