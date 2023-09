MSI Stealth 16 Mercedes AMG editie gaat 3199 euro kosten

De MSI Stealth 16 Mercedes AMG is een nog luxere uitvoering van de Stealth 16 Studio

Onlangs reviewden we de MSI Stealth 16 Studio, een laptop die eigenlijk in elk opzicht imponeerde. Op die uitstekende basis komt de Taiwanese fabrikant nu met een zeer exclusieve, nog luxere uitvoering, als onderdeel van de samenwerking met Mercedes AMG.

MSI heeft sinds enige tijd een samenwerking met Mercedes AMG. Zo reed er onlangs in de ‘Crowdstrike 24 Hours of Spa’ een GT3 van het Akkodis ASP team van die fabrikant in MSI-livrei, compleet met wit-op-rode draak op de motorkap. Omgekeerd werpt de samenwerking ook vruchten af: op IFA toonde MSI een laptop, vormgegeven met de stijlkenmerken van de automaker. Deze MSI Stealth 16 Mercedes AMG is nu vooruit te bestellen voor liefhebbers van beide merken.

MSI Stealth 16 Mercedes AMG editie: met i9 processor en OLED

De basis van deze laptop lijkt de MSI Stealth 16 Studio te zijn, die we recent testten. Deze…