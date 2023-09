MSI Prestige 13Evo A13M review: licht, stevig en krachtig

De MSI Prestige 13Evo A13M weegt nipt minder dan 1 kilo schoon aan de haak.

De MSI Prestige 13Evo A13M komt net onder de magische grens van 1 kilo uit. Na er de nodige tijd mee doorgebracht te hebben, kunnen we melden dat deze laptop meer te bieden heeft dan alleen een laag gewicht en een elegant ontwerp.

Laptops met een 13-inch scherm zijn de laatste jaren wat ondergesneeuwd in het 14-inch geweld. Enerzijds begrijpelijk:¬†14-inch is niet heel veel groter, nog altijd licht en toch vaak een stukje gunstiger qua prijs-prestatieverhouding. Daar komt bij dat dit schermformaat relatief goed leverbaar was in de periode van corona- en onderdelencrisis. Aan de andere kant vind je de echte huzarenstukjes op het gebied van prestaties per gram juist in het 13-inch segment. Zo ook de MSI¬†Prestige 13Evo A13M. Misschien niet de elegantste naam, maar wel een elegante verschijning. In de magnesium behuizing zit bovendien veel om enthousiast van te…