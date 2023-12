MSI eindejaars sale: tot wel 30% korting op werk en gaming laptops

In de MSI eindejaars sale vind je heel wat mooie laptop deals met scherpe kortingen

Op zoek naar een laptop en Black Friday gemist? Geen probleem, want MSI pakt direct door met een mooie eindejaars sale. Je kan tot wel 30% korting krijgen op diverse modellen voor werk én gaming. We stellen er twee aan je voor.

Misschien wilde je even wachten tot je zeker wist dat je die eindejaarsbonus ging krijgen, valt je 13e maand mee of zat je in november krap bij kas: als je Black Friday hebt gemist en nu toch echt een laptop wilt kopen, hoef je niet te treuren. In de MSI eindejaars sale pakt de befaamde laptopmaker uit met heel wat mooie laptop deals. Die vind je allemaal hier. Hieronder lichten we twee modellen even uit. Heel verschillend, maar allebei voor hun gebruiksdoel bijzonder aantrekkelijk – zeker met deze prijzen!

MSI Prestige 13Evo A13M-093NL: een extreem licht en krachtig werkpaard

De MSI Prestige 13Evo is echt wat bijzonders, want deze laptop weegt…