Moyes hint na stunt bij Arsenal op langer verblijf bij West Ham – Voetbal International

In december 2019 keerde de Schotse coach terug bij West Ham om de club te redden van de ondergang. Precies vier jaar geleden stapte Moyes in toen West Ham slechts een puntje boven de degradatiestreep bungelde. Inmiddels heeft de club de Conference League gewonnen en draait het mee in de subtop van de Engelse competitie.

Donderdagavond werd er via de zege op Arsenal een volgende stap gezet in de strijd om de Europese tickets, terwijl West Ham het in de Europa League-groepsfase ook al goed deed door groepswinnaar te worden. Zo was 2023 een mooi jaar voor de Londenaren en ook het volgende jaar lijkt Moyes in zijn geheel mee te maken. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2024, maar verlenging is op komst. ‘We zijn klaar om te praten, maar we hebben vanuit beide kanten geen haast. Ik verwacht dat het goed komt, ik zie geen problemen.’