Mountainbiken door mul zand en los zand

Kijk ver voor je

Veel mountainbikers hebben de neiging om naar hun voorwiel te kijken. Ze focussen zich te veel op hetgeen waar ze zijn en hebben geen oog voor waar ze naar toe gaan. Dat is sterk af te raden. Het is beter om verder vooruit te kijken en je niet te veel te focussen op de obstakels die je liever vermijdt. Hierdoor fiets je minder krampachtig en leg je minder druk op de fiets waardoor die zich makkelijker door het zand heen rijdt.

Verplaats het lichaamsgewicht

Zodra je een strook mul zand nadert raden we je aan om je lichaamsgewicht naar de achterzijde van de fiets te verplaatsen. Hierdoor zet je minder kracht op het stuur waardoor het voorwiel zich niet in zand kan graven. Het verplaatsen van het lichaamsgewicht is betrekkelijk eenvoudig en kan op verschillende manieren. De eerste tip is door gewoon op het zadel te blijven zitten. Je kunt dit nog wat extra kracht bij zetten door op de achterkant van het zadel te gaan zitten. Mocht dit niet voldoende zijn dan…