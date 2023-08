Motorola Razr 40 Ultra review: geloofwaardige flip-phone concurrentie

Het grote externe scherm van de Motorola razr 40 Ultra voegt daadwerkelijk iets toe – al blijkt het niet zo krasvast.

Een vouwbaar scherm oogt futuristisch, en het is dan ook ironisch dat juist deze technologie zorgt voor een revival van de flip-phone, een oeroud design. Met de Razr 40 Ultra zet Motorola serieus de aanval in op marktleider Samsung.

De Motorola Razr 40 Ultra is niet alleen een poging om de fameuze Razr-merknaam van weleer nieuw leven in te blazen. Het is voor Motorola ook onderdeel van de strategie om weer mee te doen in het topsegment. Daarmee past dit toestel in de lijn van de recente en door ons gereviewde ‘reguliere’ smartphones, de edge 40 Pro en de edge 40.

Motorola Razr 40 Ultra: prijs en positionering

Dat streven betekent ook dat de Razr 40 Ultra stevig geprijsd is. Een adviesprijs van 1199 euro vinden we wel heel ambitieus, zeker voor een merk dat lange tijd juist pronkte met een nuchtere prijsstelling. Het plaatst de…