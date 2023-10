Motorola Edge 40 Neo vs Moto G84 5G review: Moto battle!

De Motorola Edge 40 Neo en de Moto G84 5G zijn beide in hippe Pantone-kleuren verkrijgbaar – al kregen we laatstgenoemde in donkerblauw, dat toch wat bedeesd afsteekt bij het Caneel Bay van de Neo.

De Motorola Edge 40 Neo en de Moto G84 5G kwamen vrijwel tegelijk op de markt. Ze vertonen veel overeenkomsten, maar in de aanschaf scheelt het 100 euro. We testten ze samen om uit te zoeken of dat bedrag echt zoveel uitmaakt.

De vergelijking tussen twee smartphones gaat uiteraard verder dan het lijstje specificaties. Misschien nog wel belangrijker is hoe ze in de hand liggen, wat voor kwaliteit de camera levert en hoe soepel de werking in de praktijk is. Juist als de specificaties zo erg op elkaar lijken als bij de recent geïntroduceerde Motorola Edge 40 Neo en de Moto G84 5G, zijn dat de zaken die er echt toe doen.

Motorola Edge 40 Neo vs Moto G84 5G

Laten we om te beginnen kijken naar uiterlijk en gevoel in de hand. Qua formaat ontlopen de Motorola Edge…