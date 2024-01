Motorkleding Kopen, waar moet je op Letten?

Als je motor rijdt, dan is een van de eerste dingen die je leert hoe belangrijk veiligheid is. Je moet jezelf dan ook goed inpakken met beschermende kleding. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje en kan altijd gebeuren. Als je valt met een motor heb je alleen je kleding die je kan beschermen.

Het belangrijkste aan motorkleding

De veiligheid staat altijd voorop als je motorkleding kopen gaat. De veiligheid die de kleding biedt komt door de protectiestukken op je meest kwetsbare lichaamsdelen. Deze zitten bij een motorbroek altijd op de knieën en de heupen en bij een motorjas op de ellebogen en de schouders. Bij het passen van motorkleding is het dus ook zeer belangrijk dat deze protectiestukken op precies de goede plekken zitten en aansluiten. Daarnaast moet je altijd handschoenen hebben tijdens het rijden. Deze moeten goed passen, aansluiten en de juiste bescherming bieden aan je vingers en knokkels. Het maakt niet uit wat voor temperatuur het is, je handen beschermen is altijd nodig. Gelukkig zijn er verschillende soorten, waardoor je voor de winter handschoenen hebt die je handen warm houden en in de zomer een setje dat juist luchtig is en zorgt dat je geen zweethanden krijgt.

De motorlaarzen

Om je motoroutfit compleet te maken heb je motorlaarzen nodig. Deze laarzen zijn speciaal ontworpen voor motorrijders. Ze beschermen de tenen, enkels, hielen en wreef. Ook zijn er hogere modellen die ook de schenen bescherming bieden. De schoenen zijn gemaakt van speciaal materiaal, dat ervoor zorgt dat de laars zowel waterdicht , maar ook ademend is. Vaak zijn ze gemaakt van leer of een synthetisch materiaal. Dit maakt ze comfortabel om te dragen, maar ook veilig. Ook bij de schoenen is het belangrijk dat ze goed aansluiten om je voeten, maar wel comfortabel zitten.

Motorkleding per seizoen

Motorkleding moet naast de juiste bescherming ook comfort bieden. Zo is er per seizoen andere motorkleding die gepast is om te dragen. Voor de zomer zijn er speciaal ontworpen jassen die wel beschermen, maar een stuk luchtiger zijn om te dragen. Ook zijn er broeken die een stuk luchtiger zijn dan de textiele of leren broeken. Gelukkig zijn er ook makkelijke 2 in 1 jassen en broeken. Hier zit bijvoorbeeld een thermokleding laag in de binnenvoering die je eruit kunt ritsen. Zo kun je zo’n jas voor elk seizoen gebruiken. Dit is vaak ook zo voor de motorbroeken. Het voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld onder je motorjas je eigen T-shirt kunt dragen, maar toch nog steeds goed beschermd op de motor stapt. Met deze kleding ben jij goed beschermd!