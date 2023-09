Morningstar verlaagt GAM’s Parent-rating naar Low

De capriolen in de bestuurskamer van de Zwitserse vermogensbeheerder GAM zorgden deze zomer voor veel voorpaginanieuws, maar de aanhoudende financiële uitdagingen van het fondshuis en het verslechterende corporate klimaat waren het echte verhaal voor de manager research-analisten van Morningstar. We hebben de Parent-rating van GAM, een belangrijk onderdeel van onze Morningstar Medalist Rating voor fondsen, verlaagd naar Low, de laagste in ons scoresysteem van vijf gradaties.

De Parent Pillar rating van Morningstar geeft de mate weer waarin de cultuur en manier van werken van een fondshuis positieve resultaten voor beleggers in zijn fondsen ondersteunt. De Parent rating verdient bijvoorbeeld een hoge score door effectief vasthouden van talentvolle medewerkers en opvolgingsplanning, wat de levensduur van beleggingsteams en -strategieën bevordert.

Aan de andere kant geven fondshuizen die te veel nadruk leggen op trendy productlanceringen of succesvolle fondsen te hard laten groeien,…

