Morningstar verhoogt Fair Value voor aandeel Nvidia

Morningstar verhoogt de Fair Value voor het aandeel Nvidia van $730 naar $910 na de jongste showcase van zijn nieuwste technologie. Onze analist licht de redenen voor zijn verhoging toe.

Nvidia (NVDA) presenteerde tijdens de GTC-conferentie de nieuwste grafische processor (GPU) voor kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) geïntroduceerd, genaamd Blackwell. Die maakt samen met het bijbehorende platform en GPU-clusters AI-workloads mogelijk. Even belangrijk was dat GTC de inspanningen liet zien van het brede scala aan partners van het bedrijf op gebieden zoals robotica en auto’s. We verwachten dat deze partners hun investeringen niet snel zullen terugschroeven, wat onze gezonde groeischattingen voor Nvidia in de komende jaren ondersteunt.

We verhogen onze schatting van de reële waarde voor Nvidia, dat een Wide Moat rating heeft, van $730 naar $910 per aandeel, omdat we de aannames van ons rekenmodel hebben geupdatet en optimistischer zijn over de toekomstige…

