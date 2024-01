Morningstar Marktbarometer: 2023 was goed voor aandelen

Het jaar 2023 was een heel goed jaar voor Europese aandelen. De Morningstar Europe NR index (met herbelegd dividend) won over het hele jaar 15,5%. De maand december eindigde met een winst van 4,0%.

Large-cap aandelen outperformden hun kleinere evenknieën in 2023 met een fors verschil. De large-caps boekten een winst van 21,8% vergeleken met 16,0% voor de kleinere aandelen. Kijken we alleen naar december, dan gebeurde in die maand echter het tegenovergestelde: small-caps wonnen 7,6% tegen 3,6% voor de large-caps.

Groei-stijl domineerde

Kijken we naar de beleggingsstijlen, dan was 2023 het jaar van de groei-stijl, want groei-aandelen wonnen 29,5% versus 16,2% voor waarde-aandelen. Eenzelfde beeld zien we ook over de kortere tijdsperiodes, zoals de weergave van de Morningstar Style Box laat zien.

In december boekte het stijlsegment large-cap groei een winst van 3,8% dankzij de sterke prestatie van chipmachinebouwer ASML die 9,4% won, en van de twee luxe-giganten LVMH Moet…

