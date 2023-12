Morningstar Debat: dit zijn de lessen van bijna 3…

Tijdens het jaarlijkse Morningstar Debat in Amsterdam op 29 november wisselden drie beleggingsexperts hun ervaringen uit met de SFDR-regels die sinds 2021 in de financiële wereld gelden. SFDR is de afkorting van Sustainable Finance Development Regulation en dit pakket regels vormt een onderdeel van het grote EU-actieplan Duurzame Financiering.

Op grond van de SFDR-regels moeten aanbieders van beleggingsproducten – zoals banken, vermogensbeheerders, financieel adviseurs en pensioenfondsen – hun eindgebruikers (lees: de particuliere belegger) informeren hoe duurzaamheid doorwerkt in hun beleid en beleggingsbeslissingen. Dat moeten zij doen op hun website en in de prospectus die bij elk beleggingsproduct hoort.

De bedoeling van de regels is dat particuliere beleggers gemakkelijker hun weg kunnen vinden in het oerwoud van producten met een duurzaam label. Ook moeten ze greenwashing ontmoedigen – doen alsof je fonds duurzaam is, terwijl het dat niet is. Voordat je het etiket…

Lees verder bij www.morningstar.nl