Morningstar-CEO optimistisch over ESG-beleggen | Morningstar

Morningstar’s CEO Kunal Kapoor is positief, omdat er tegenwoordig veel meer en veel betrouwbaardere data beschikbaar is waar marktpartijen, fondsbeheerders en duurzaamheidsbeslissers hun voordeel mee kunnen doen.

Voor beleggers is het belangrijk om je eigen doelen te stellen en de data met dat doel in gedachten te gebruiken, benadrukt Kapoor. Want er is nu zoveel beschikbaar dat beleggers er goed aan doen om hun eigen keuzes te maken en vanuit dat perspectief te werk te gaan.

Ook belangrijk is dat beleggers meer actief betrokken zijn bij de bedrijven waarin ze beleggen. Dat betekent dat ze de bedrijven actief moeten houden aan duurzaamheidsbeloftes en ze daar ook op moeten afrekenen. Bekijk de video.

