Morgan Stanley | Steekt Tesla Nvidia naar de kroon?

Tesla (koers 12 september: $273,64) onthulde in 2021 ‘Dojo’, een computerchip die door het bedrijf zelf ontwikkeld is om modellen voor Tesla’s zelfrijdende technologie sneller te trainen. De chip is in augustus officieel in productie gegaan en Morgan Stanley kijkt uit naar de volgende versie van Tesla’s Autopilot. Wat Dojo volgens Morgan Stanley uniek maakt is dat Tesla zijn modellen kan trainen met zowel gesimuleerde als echte data.



Van alle Tesla’s die rondrijden worden videobeelden vastgelegd en verwerkt, wat essentieel is om auto’s zelfstandig te leren omgaan met normale maar ook eenmalige bijzondere omstandigheden. Morgan Stanley stelt dat elke chip zijn eigen supercomputer is en daardoor de snelle ontwikkeling van artificial intelligence (AI) en machine learning…