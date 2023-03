Top 20 Mooiste & Sexy Latina Vrouwen ter Wereld

De meest sexy Latina vrouwen zijn er in alle soorten en maten in verschillende sectoren. Sommigen zijn acteurs of musici, terwijl anderen politici zijn die verandering in de wereld nastreven of zakenvrouwen die het in de bestuurskamer voor elkaar krijgen. Elk van deze ongelooflijke vrouwen is mooi, verleidelijk en getalenteerd. Ze hebben een plaats in de wereld veroverd en maken de Latijnse gemeenschap trots met hun prestaties. Velen van hen streven ook naar meer diversiteit en een betere vertegenwoordiging, terwijl ze toch iets terugdoen door middel van filantropische inspanningen en belangenbehartiging.

1. Sofia Vergara

Met enkele van de beroemdste rondingen in Hollywood is de in Colombia geboren Sofia Vergara een van de meest sexy Latina vrouwen. Ze is actrice en model, vooral bekend door haar rollen in Modern Family, Hot Pursuit en Chef. Daarnaast heeft ze model gestaan voor merken als Dolce & Gabbana, Head & Shoulders, Covergirl, Pepsi en Foster Grant. Ze werkte samen met Stella McCartney aan een campagne om borstkanker onder de aandacht te brengen, wat bijzonder aangrijpend is, omdat ze haar eigen schildklierkankerproces heeft overleefd. Naast haar uiterlijk en talent op het scherm, lanceerde ze met succes haar eigen juwelen-, meubel-, parfum-, kleding- en lingerielijnen.

2. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez is een multi-getalenteerde vrouw en een van de meest sexy Latina vrouwen. Ze is een ongelooflijk getalenteerde zangeres, danseres, actrice en producent. Haar muziek brak in Noord-Amerika barrières voor Latijnse artiesten, en ze wordt beschouwd als een icoon, met acht studioalbums en meerdere onderscheidingen, waaronder de ster op de Hollywood Walk of Fame. Wat betreft het acteren verscheen ze in een reeks films, van Maid in Manhattan en Gigli tot Lila & Eve, Hustlers en Marry Me. Andere wapenfeiten zijn Las Vegas residenties, een Golden Globe nominatie, de creatie van meerdere parfums, en steunbetuigingen aan merken als Versace en DSW. Daarnaast steunt ze verschillende goede doelen en oorzaken. Hieronder vallen LGBTQI+ rechten, Black Lives Matter, de Time’s Up beweging, de Children’s Miracle Network Hospitals, en ze was de eerste Global Advocate for Girls and Women bij de United Nations Foundation.

3. Shakira

Iedereen weet dat Shakira’s heupen er niet om liegen, en men zegt dat ze een van de heetste Latina vrouwen ter wereld is. De Colombiaanse zangeres is bekend van oorwurmen als Whenever, Wherever; Hips Don’t Lie, en het WK voetbal themalied Waka Waka (This Time for Africa). Ze heeft monumentaal succes genoten op zowel de Spaans- als de Engelstalige markt, met enkele tientallen onderscheidingen, waaronder Grammy’s, Billboard Music Award, zes Guinness World Records, en een Hollywood Star of Fame. Ondertussen zijn enkele van haar bekendere optredens de Live Earth show van 2007 en de Super Bowl LIV halftime show van 2020 naast mede Latina Queen J-Lo. Buiten de muziek om richtte ze de Barefoot Foundation op, die kansarme gemeenschappen helpt met de nadruk op onderwijs.

4. Salma Hayek

De Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayak heeft een lange en succesvolle Hollywood-carrière achter de rug. Enkele van haar filmtitels zijn Eternals, Frida en Desperado. Ondertussen bestaan haar televisiekredieten uit 30 Rock, Ugly Betty, Teresa en Un nuevo amanecer. Ze is echter veel meer dan een acteur en een van de meest sexy Latina vrouwen – ze heeft ook verschillende zakelijke ondernemingen. In 2000 startte ze een filmproductiebedrijf genaamd Ventanarosa. Ook richtte ze Nuance by Salma Hayek op, een cosmetica- en huidverzorgingslijn. Op het gebied van filantropie is ze gepassioneerd door vrouwen- en immigrantenrechten en richtte ze samen met Beyonce en Gucci Chime for Change op. Het is een campagne die zich uitspreekt voor gendergelijkheid en geld inzamelt om de zaak te steunen.

5. Selena Gomez

Van voormalig kindsterretje tot succesvolle zakenvrouw en entertainer, Selena Gomez is een van de meest sexy Latina vrouwen. Haar carrière begon in Barney & Friends en is sindsdien van een leien dakje gegaan. Successen zijn onder meer zes studioalbums, meerdere concerttours en producer credits. Ze heeft ook andere acteerrollen zoals Spring Breakers, Monte Carlo, en Only Murders in the Building. Afgezien van amusement richtte ze het merk Rare Beauty op, waarvan één procent van de verkoop naar ondersteuning van de geestelijke gezondheid gaat. Bovendien is ze de oprichter en CIO van Official Wonder Mind, een innovatief mentaal fitnessbedrijf. Ten slotte is ze ook eigenaar van en investeerder in het ijsmerk Serendipity, dat samenviel met haar samenwerking met de K-Pop band Blackpink op het nummer Ice Cream.

6. Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio’s supermodel uiterlijk maakt haar tot een sexy Latina. Het Braziliaanse model staat bekend om haar werk met Victoria’s Secret. Ze heeft echter ook model gestaan voor labels als Ralph Lauren, Armani en Christian Dior. Daarnaast maakte ze optredens in televisieprogramma’s als The Tyra Banks Show, America’s Next Top Model, en Entourage. In 2019 lanceerde ze samen met haar zus en een vriendin haar eigen strandkledingmerk, GAL Floripa. Tot slot, als je geen genoeg kunt krijgen van haar goede looks, pak dan een exemplaar van Alessandra by Stewart Shining. Het is een koffietafelboek met 230 pagina’s foto’s uit haar succesvolle carrière, waarin de klassieke schoonheid van deze moderne vrouw wordt gevierd.

7. Eva Longoria

Eva Longoria heeft vele talenten – acteur, regisseur, producent, activist en ondernemer. Ze werd een begrip met haar optreden in Desperate Housewives, en andere credits zijn Mother Up!, Telenovela, Brooklyn Nine-Nine, en Empire. Naast het acteren is ze een krachtpatser. Ze hielp Poderistas™ oprichten, samen met andere prominente Latino’s, waaronder America Ferrera, Rosario Dawson en Zoe Saldana. Ze richtte ook haar eigen productiemaatschappij op, UnbeliEVAble Entertainment, met als doel het verhaal effectiever te veranderen. Ondertussen biedt The Eva Longoria Foundation programma’s en onderzoek om de educatieve en economische kloof waar Latino’s mee te maken hebben te helpen dichten. Als je van tequila houdt, kijk dan ook eens naar haar luxe tequila om aan te nippen, Casa Del Sol, die vrouwen mondiger maakt en tegelijkertijd haar authentieke Mexicaanse erfgoed eert.

8. Becky G

Latijnse zangeres en actrice Rebbeca Marie Gomez, alias Becky G, is een van de meest sexy Latina vrouwen. Ze vond succes na het online plaatsen van covers voordat ze bij Kemosabe Records tekende. Haar debuutsingle was Becky from the Block, en ze werkte ook samen met muzikanten als Cody Simpson en Cher Lloyd en opende shows voor Katy Perry en Demi Lovato. Andere wapenfeiten zijn twee nummer één hits op de Billboard Latin Airplay Charts en een hoofdrol als Trini in Power Rangers. Nu ze haar roem heeft gevonden, gebruikt ze haar platform om sociale kwesties zoals Black Lives Matter onder de aandacht te brengen en positieve verandering te inspireren. Ze geeft ook terug aan de gemeenschap en doneert geld van haar podcast, En La Sala, aan verschillende goede doelen. Tot slot lanceerde ze haar eigen beautylijn, Treslúce Beauty by Becky G, en werkt ze samen met verschillende andere merken.

9. Leslie Grace

Leslie Grace is een ongelooflijke Amerikaans-Dominicaanse zangeres en een van de meest sexy Latina vrouwen. Je kunt een van haar twee studioalbums – Pasión of Leslie Grace – of een EP, Lloviendo Estrellas, kopen. Ze is de jongste vrouwelijke artiest die op nummer één kwam in zowel de Billboard Tropical Songs chart als de Billboard Latin Airplay charts voor haar cover van Will You Still Love Me Tomorrow. Ze kreeg ook drie nominaties voor een Latin Grammy Award. Meer recent maakte ze haar schermdebuut in het Amerikaanse muziekdrama In The Heights, waarna ze Barbara Gordon speelde in Batgirl, uit het DC Extended Universe.

10. Jessica Alba

Jessica Alba draagt al lang het label ‘sex kitten’, dus het is geen wonder dat ze beschouwd wordt als een van de heetste Latina vrouwen. De actrice en zakenvrouw werd beroemd in films als Honey, Sin City, Fantastic Four en Into the Blue. Ze heeft echter hard gewerkt om rollen in verschillende films en televisieproducties te bemachtigen, om niet getypecast te worden als één bepaalde stijl van personage. Buiten beeld geniet ze nog meer succes. Haar merk, The Honest Company, stelt mensen in staat een gezond en gelukkig leven te leiden en omvat een schone schoonheidslijn, Honest Beauty. Als dat haar nog niet druk genoeg houdt, is ze ook betrokken bij goede doelen als Baby2Baby, de Declare Yourself campagne en Habitat for Humanity.

11. Eiza Gonzalez

De Mexicaanse actrice Eiza Gonzalez is een van de meest sexy Latina vrouwen ter wereld. Ze werd beroemd dankzij haar rol als Lola Valente in de telenovela Lola: Érase una vez. Ze verscheen ook in een reeks andere Latijnse producties, evenals in Amerikaanse credits als Baby Driver, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Godzilla vs. Kong, en Extrapolations. Haar mooie uiterlijk maakt haar ook tot een natuurlijk model. Ze verscheen in publicaties als Instyle en Vogue, en werkte met merken als Bulgari en Louis Vuitton. Naast acteren en modellenwerk kan ze ook een deuntje vasthouden. Haar debuutalbum was Contracorriente, dat 13e werd in de Mexicaanse hitlijsten en 25e in de Amerikaanse hitlijsten, en haar vervolgalbum is Te Acordarás de Mí.

12. Lais Ribeiro

Lais Ribeiro is een andere Victoria’s Secret Angel, die voor acht van de beroemde modeshows van het merk heeft gelopen, evenals voor reclamespots. Het Braziliaanse model werkte ook voor andere toonaangevende wereldmerken, waaronder Chanel, Dolce & Gabbana, Moschino, Alexander Wang en Marc Jacobs, gedurende meerdere Fashion Weeks, waaronder Rio en Sao Paulo. Ten slotte verscheen ze ook in printcampagnes voor merken als Bamba Swim en Tommy Bahama en tijdschriften als Sports Illustrated Swim, Keen Magazine en Vogue in verschillende landen.

13. Eva Mendes

Eva Mendes is een geweldige actrice en zakenvrouw. Op het scherm zie je haar in films als Hitch, The Other Guys, The Place Beyond the Pines en Once Upon a Time in Mexico. In de loop der jaren werkte ze ook samen met merken als Calvin Klein, Pantene, Cartier en Reebok. In 2013 stapte ze in de wereld van het modeontwerp en werkte ze samen met New York & Co aan haar eigen lijn, Eva by Eva Mendes. Bovendien is ze creatief directeur van CIRCA Beauty, een make-up merk dat de glamour van vintage Hollywood uitstraalt. Ten slotte is ze ook ambassadeur voor het jaarlijkse liefdadigheidsevenement van het Ronald McDonald Huis, McHappy Day. Het is een zaak die dicht bij huis ligt, omdat bij de zoon van haar neef neuroblastoom werd vastgesteld.

14. Diane Guerrero

De Colombiaans-Amerikaanse actrice Diane Guerrero is bekend van haar rollen als Maritza Ramos in Orange Is the New Black en Lina in Jane the Virgin. Meer recente rollen zijn Crazy Jane in Doom Patrol en de stem van Isabela in Disney’s Encanto. Hoewel ze in de Verenigde Staten is geboren en getogen uit Colombiaanse ouders, had ze een tumultueuze jeugd nadat haar ouders werden gedeporteerd toen ze net 14 was. Ze werd gedwongen in haar eentje te overleven en het beste te maken van een vreselijke situatie. Sindsdien is ze een fervent voorstander van immigratiehervorming en ambassadeur van het Immigration Legal Resource Center. Haar memoires, In the Country We Love: My Family Divided, behandelt meer van het verhaal van haar familie, inclusief de negatieve invloed die het had op haar en haar relatie met haar ouders.

15. Joan Smalls

Het Puerto-Ricaanse model Joan Smalls is een van de meest sexy Latina vrouwen en was het eerste Latina model dat Estee Lauder vertegenwoordigde. Begonnen in commerciële rollen voor merken als Nordstrom, nam haar carrière een hoge vlucht toen ze exclusief voor Givenchy liep in de lente/zomershow van 2010. Sindsdien droeg ze zowel haute couture als prêt-à-porter voor merken als Missoni, Lanvin, Balenciaga, Stella McCartney en meer, en verscheen ze op de modeweken van New York, Milaan, Londen en Parijs. Daarna, in 2010, ging ze werken voor Victoria’s Secret en verscheen in meerdere shows. Buiten de modeshows om richtte Joan Donate My Wage op om donaties van de mode- en entertainmentindustrie mogelijk te maken om verandering te brengen in gebieden met raciale onrechtvaardigheid. Enkele van de opgenomen goede doelen zijn Black Girls Smile, Innocence Project, United Negro College Fund (UNCF) en het National Police Accountability Project.

16. Aubrey Plaza

Hoewel Aubrey Plaza misschien bekend staat om haar sardonische charme en eigenzinnigheid op het scherm, is ze een getalenteerde en genuanceerde actrice. Haar cv omvat grote hits in verschillende genres zoals Parks and Recreation, Safety Not Guaranteed, Mike and Dave Need Wedding Dates, Child’s Play en Black Bear. Ze produceerde ook een aantal van haar films. Geboren in Delaware, is haar vader Puerto Ricaans terwijl haar moeder Iers is; ze groeide echter op met zeer beperkte diversiteit om haar heen. Buiten beeld bracht ze ook een kinderboek uit, The Legend of the Christmas Witch. Tenslotte trouwde ze in een opwelling met haar man terwijl ze in quarantaine zat, na tien jaar daten.

17. Natalie Morales

Met haar soulvolle ogen en haar vermogen om de rode lip look te slayen, is Natalia Morales een van de meest sexy Latina vrouwen. Geboren in Amerika, is ze van Cubaanse afkomst en een voorvechtster van burgerrechten in Cuba, die de SOSCuba campagne steunt. Ze is een succesvol acteur, met credits als The Middleman, White Collar, Abby’s en Dead to Me. Haar regiedebuut was met de tienerkomedie Plan B, plus ze schreef en regisseerde mee aan Taallessen, dat gefilmd werd via Zoom tijdens de Covid-19 pandemie. Tenslotte is ze ouder van twee geadopteerde pelsdieren – een hond genaamd Taco en een kat genaamd Axl. Als zodanig is ze een voorstander van adopteren in plaats van winkelen voor viervoeters.

18. Zoe Saldana

Zoe Saldana is de koningin van de sci-fi, verschenen in favorieten als Avatar, Guardians of the Galaxy en Star Trek. Hoewel ze zich prettig voelt in de ruimte, omvat haar cv ook aardse klassiekers als Centre Stage, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, en Maya and the Three. Hoewel ze in New Jersey werd geboren, verhuisde ze op haar negende naar de Dominicaanse Republiek na de tragische dood van haar vader. Hier ontdekte ze een liefde voor dans, die haar hielp de rol in Centre Stage te landen. In 2017 richtte Zoe een digitaal mediaplatform op, genaamd Bese. Haar doel is om positieve verhalen uit de Latinx gemeenschap te delen en de diversiteit die in de mainstream media wordt getoond te verbreden. Ze steunt ook microfinancieringsorganisatie FINCA International.

19. Gina Rodriguez

Bekroonde actrice, Gina Rodriguez, is niet alleen getalenteerd maar ook een van de meest sexy Latina vrouwen ter wereld. Haar meest opvallende rol is die van Jane Villanueva in Jane the Virgin, waarvoor ze een Golden Globe won voor Beste Actrice in een Televisieserie Musical of Comedy. Andere credits op haar cv zijn Someone Great, Diary of a Future President, Deepwater Horizon, I Want You Back, en de stem van Gina Alvarez in Big Mouth. Nadat ze vroeg in haar carrière worstelde met het gevoel dat ze er niet bij paste als sterke, ronde Latina, is ze sindsdien een voorvechtster geworden van body positivity en acceptatie. Ze heeft ook een lingeriemerk opgericht, Naja, om vrouwen te empoweren en te vieren en kansen te bieden aan kansarme vrouwen.

20. Melissa Barrera

De Mexicaanse actrice Melissa Barrera acteert en danst sinds haar schooltijd in musical- en toneelproducties. Haar televisiedebuut was in een realityserie genaamd La Academia, gevolgd door telenovelas als Siempre tuya Acapulc, Tanto amore, en Vida. In 2021 speelde ze in de muzikale verfilming van In The Heights als Vanessa, een aspirant-ontwerpster en love interest. Het is een rol waarvan ze erkent dat die veel zal betekenen voor de Latinx gemeenschap. Ze zal ook verschijnen als Sam Carpenter in de nieuwe Scream film. Naast het acteren heeft Clinique haar zojuist benoemd tot de eerste Latina ambassadeur.