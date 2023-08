Top 50: De Mooiste Plekken ter Wereld om te Bezoeken

Wat is de mooiste plek ter wereld? Het samenstellen van de mooiste plekken ter wereld is een inherent subjectieve en onmogelijke taak, maar we denken dat deze lijst op zijn minst een indruk geeft van de buitengewone schoonheid die de wereld te bieden heeft.

Onze lijst richt zich vooral op nationale parken, bergen, stranden, woestijnen en andere natuurwonderen en zal zeker een inspiratiebron zijn voor je volgende droombestemming. Reis met ons mee naar enkele van de mooiste plekken ter wereld, van tempelruïnes op de hellingen van de Andes tot bergen met duizelingwekkende kleurlagen tot glorieuze koraalriffen.

1. Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, bijna 8.000 meter boven zeeniveau gebouwd, is een 15e-eeuwse Inca-citadel waarvan het vernuft en het duizelingwekkende uitzicht de buitengewone schoonheid van de Heilige Vallei evenaren.

2. Luzern, Zwitserland

Stel je een sereen alpenmeer voor, omzoomd door hoog oprijzende Alpen. Voeg daar een bewandelbare middeleeuwse oude stad aan toe en je hebt het decor van deze lang populaire Zwitserse bestemming. Mis niet de Mt. Pilatus (via een zenuwslopende luchttram) en de Rigi voor natuurpaden en een beroemd uitzichtpunt dat uitkijkt over drie meren.

3. Victoria Watervallen, Zimbabwe en Zambia

Een van de zeven natuurwonderen van de wereld, de Victoria watervallen overspannen de grenzen van Zimbabwe en Zambia. “De rook die dondert”, zoals de plaatselijke bevolking het noemt, en zijn omgeving zijn hubs voor wildwatervaren, helikoptervluchten, safari’s met groot wild en andere spannende avonturen.

4. Acadia National Park, Maine

Van in mist gehulde rotskusten tot met naaldbomen bedekte bergwanden, Acadia is een wilde plek van zee, steen en bos. Bezoekers komen hier massaal om te wandelen, vissen, klimmen, kamperen en het eind-van-de-wereld gevoel te ervaren in het enige nationale park van New England.

5. Whitehaven Beach, Australië

Whitehaven Beach is misschien wel een van de mooiste stranden ter wereld. Als onderdeel van de Australische Whitsunday Coast valt deze sterattractie op door de verbazingwekkende combinatie van zuiver kiezelzand en levendig blauwgroen water.

6. Laan van de Baobabs, Madagaskar

Aan een zandweg bij de westkust van Madagaskar staat een stuk met immense baobabbomen, alles wat overblijft van een ooit dichtbegroeid bos. De eeuwenoude reuzen zijn vooral prachtig bij zonsopgang en zonsondergang.

7. Salar de Uyuni, Bolivia

De grootste zoutvlakte ter wereld beslaat 4000 vierkante kilometer van de Boliviaanse altiplano. In het droge seizoen is het een eindeloos wit laken van zouttegels, dat nog verblindender wordt door een heldere, zonnige hemel. Van november tot maart zorgen regelmatige regens voor een spiegeleffect dat meer en lucht samenvoegt. Ongeacht wanneer je het ziet, Salar de Uyuni is een van de boeiendste bezienswaardigheden op aarde.

8. Le Morne Brabant, Mauritius

Een vrijstaande berg die uittorent boven een blauwgroene lagune in de Indische Oceaan is zeker spectaculair. Dankzij het isolement en de geringe toegankelijkheid bood Le Morne onderdak aan ontsnapte slaven in de 18e en begin 19e eeuw.

9. Grand Canyon, Arizona

Met een van de meest spectaculaire landschappen op aarde verdient de Grand Canyon echt de term “adembenemend”. Het uitgestrekte geologische wonderland, een mijl diep en tot 18 mijl breed, toont ontelbare lagen kleurrijk gesteente en bijna hypnotiserende vergezichten.

10. Okavango Delta, Botswana

De machtige Okavango, de grootste binnenlandse delta ter wereld, is een uitgestrekt netwerk van kronkelende waterwegen, zouteilanden en dierlijke lagunes. In een mokoro (traditionele kano) door met riet begroeide kanalen varen en nijlpaarden, luipaarden en olifanten spotten is een van ‘s werelds grootste reiservaringen voor natuurliefhebbers.

11. Railay West, Thailand

Aan de westkant van het schiereiland Railay ontmoeten de beroemde karsten van Krabi een ronduit verbluffende jadegroene lagune. De verticale kliffen blokkeren de toegang vanaf het vasteland van Krabi, waardoor Railay alleen per boot bereikbaar is, wat de ongelofelijke aantrekkingskracht nog vergroot.

12. Ha Long Bay, Vietnam

Met honderden met jungle bedekte karsten die uit smaragdgroen water ontspringen, is Ha Long Bay een droom voor fotografen. Stap op een boot of kajak om de prachtige eilanden en surrealistische grottenstelsels van het UNESCO Werelderfgoed te verkennen.

13. Maasai Mara, Kenia

Dit beroemde wildpark (naast de Serengeti) is een van de meest betoverende ecosystemen ter wereld. De gouden graslanden van de Mara strekken zich uit tot aan de horizon, onderbroken door sierlijke acaciabomen en drommen gnoes en zebra’s – en hun jagende roofdieren.

14. Katteneiland, Bahama’s

Cat Island is een geheim nirwana dat zich in het volle zicht van de Bahama’s verbergt. Spaarzaam ontwikkeld en buiten de toeristische radar, spreekt Cat Island aan met zijn kilometerslange natuurpaden en wonderlijke roze zandstranden die zich uitstrekken onder de Caribische zon.

15. Iguazu watervallen, Argentinië en Brazilië

Samen vormen de 275 watervallen op de grens tussen Argentinië en Brazilië de grootste waterval ter wereld. De overweldigende aanblik, gecombineerd met het geluid en de energie van water dat tot 450.000 kubieke meter per seconde stroomt, is pure pracht.

16. Matira Beach, Frans Polynesië

De Stille Zuidzee roept veel visioenen op van spectaculaire stranden. Bora Bora’s Matira Beach wordt uitgekozen om zijn kilometerslange parelwitte, fijne zand en adembenemende helder turquoise lagune.

17. Los Cabos, Mexico

Geflankeerd door de Stille Oceaan en de Golf van Californië, heeft de symfonie van natuurlijke kenmerken – woestijn, bergen, zee en veel zonneschijn – en ja, het rauwe feestgedruis Los Cabos tot een van de populairste vakantiebestemmingen in Noord-Amerika gemaakt. Het kobaltblauwe water is een centrum voor duiken, snorkelen, kajakken, vissen en walvissen kijken.

18. Wadi Rum, Jordanië

Wadi Rum is een prachtig rood woestijnlandschap vol canyons, duinen, bergen, bronnen, archeologische vindplaatsen en stenen bogen (dappere wandelaars kunnen de grootste, Burdah Rock Bridge, meer dan 100 meter boven de grond oversteken).

19. Milford Sound/Piopiotahi, Nieuw-Zeeland

Gletsjers hebben deze ontzagwekkende vallei uitgesleten, met achterlating van steile pieken met steile hellingen in glinsterend water. Milford Sound, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Te Wahipounamu, is gezegend met watervallen, regenbogen, regenwoud en een verscheidenheid aan wilde dieren – alles van zwart koraal tot bultruggen, met daartussen tuimelaars, zeehonden en zelfs pinguïns.

20. Taormina, Sicilië

Taormina heeft alle elementen voor een prachtige mediterrane bestemming: oude ruïnes, een charmante en bewandelbare oude stad, en een ligging tussen zee en lucht.

21. Dal Meer, India

De met sneeuw bedekte Zabarwan bergen steken uit boven het romantische Dal Meer in Kashmir, een oude vlucht in de Himalaya voor Indiërs die de hitte van het zuiden ontvluchten. In de zomer dobberen met veranda’s beklede cederhouten woonboten langs de westelijke rand van het meer en drijven er drijvende markten en felgeschilderde taxiboten voorbij.

22. Glencoe, Schotland

De Schotse Hooglanden zijn gevuld met verbazingwekkend mooie valleien, maar Glencoe is misschien wel de beroemdste – en beruchtste, vanwege een bruut bloedbad in de 17e eeuw. Tegenwoordig is de vallei een toevluchtsoord voor wandelaars en bergbeklimmers, whisky liefhebbers (de 19e-eeuwse Ben Nevis Distillery ligt op korte rijafstand), en Harry Potter fans (kom op tijd en pak de stoomtrein over het nabijgelegen Glenfinnan Viaduct, dat in vier van de films is gebruikt).

23. De Dode Zee

Afgezien van de naam is de Dode Zee een zoutwatermeer, en wel een van de zoutste ter wereld. Gelegen tussen Jordanië, Palestina en Israël op het laagste punt van de aarde, staat het bekend om zijn prachtige heldere en rustige water (bijna 10 keer zouter dan de oceaan) en de omringende minerale formaties, zandstranden, natuurreservaten, natuurlijke zwembaden en watervallen.

24. Zhangye Danxia Landform Geological Park, China

Verschillende golvende banden van oranje, crème, geel, bruin en roodbruin tegen gekartelde bergen doen deze geologische anomalie lijken op een psychedelisch tafereel op Mars.

25. Meer van Atitlan, Guatemala

Het Atitlan meer in de Sierra Madres biedt een combinatie van inheemse cultuur, rust aan het water en yoga gelukzaligheid. Steek het prachtige kratermeer per boot over om de verschillende pueblos te verkennen, op lokale markten te winkelen voor Maya-ambachten en te slapen in boomhutachtige accommodaties.

26. Zion Nationaal Park, Utah

Glorieuze Navajo Sandstone kliffen, regenboogkleurige canyons en een ongelooflijke biodiversiteit maken Zion tot een van de populairste nationale parken in de VS.

27. Nationaal Park Vatnajökull, IJsland

Vatnajökull, gedomineerd door de gelijknamige ijskap van 3000 vierkante kilometer, is een kil wonderland van grotten, kraters, met gletsjers bedekte vulkanen en watervallen. De beroemdste waterval is misschien wel de Svartifoss, die over zeshoekige lavakolommen stroomt.

28. Blue Ridge Parkway, North Carolina en Virginia

De Blue Ridge Parkway mist misschien de oceaan nabijheid van Highway 101, maar verruilt het uitzicht over de Stille Oceaan voor vredige Appalachen schoonheid. De 469 mijl lange route van de Great Smokies naar Shenandoah, met een snelheid van 45 mijl per uur en zonder vrachtwagens, slingert zich langs het ene uitkijkpunt na het andere, zodat roadtrippers zich kunnen vergapen aan de dromerige blauwe kleur van de bergen.

29. Nationaal park Torres del Paine, Patagonië, Chili

Er is geen betere manier om de ruige natuurlijke schoonheid van Patagonië te ervaren dan in het Torres del Paine National Park. Het UNESCO biosfeerreservaat herbergt de granieten torens met hun naam, maar ook sprankelende lagunes en buitenaardse gletsjers – de Perito Moreno gletsjer in het park maakt deel uit van de op twee na grootste ijskap ter wereld.

30. Koyasan, Japan

De boeddhistische monnik Kobo Daishi stichtte deze tempelstad op de bergtop in 816. Tegenwoordig bevat het heilige en serene UNESCO werelderfgoed meer dan 100 tempels, waaronder de hoofdtempel Kongobuji, met prachtige interieurs van bladgoud waarop de seizoenen zijn afgebeeld. Binnen het oude complex bevindt zich een mausoleum en begraafplaats, omgeven door een cederbos, met plechtige reuzen van wel 600 jaar oud.

31. Bagan, Myanmar

Het is moeilijk om de omvang van de archeologische zone van Bagan, gedomineerd door duizenden tempels, pagodes en stoepa’s, echt te bevatten. Verken het UNESCO werelderfgoed op de fiets (of op een e-bike om nog meer terrein te verkennen). Voor een uitzicht vanuit arendsogen maak je bij zonsopgang een ballonvaart om de tempels verspreid over het weelderige landschap te zien.

32. Tafelberg, Kaapstad

Het beklimmen van de iconische Tafelberg staat bovenaan het lijstje van de meeste reizigers in Kaapstad. Onverschrokken wandelaars kunnen te voet gaan, maar er is ook een kabelbaan in de lucht die zachtjes naar de top gaat. Hoe dan ook, de top biedt een waanzinnig uitzicht over de Zuid-Afrikaanse hoofdstad en de Atlantische Oceaan.

33. Damaraland, Namibië

De regio Damaraland is een bijna mystiek visioen van rode woestijnvlakten, bergen met platte toppen, versteende bossen en goed bewaarde oude rotstekeningen van de Bosjesmannen. Hoewel het lijkt op een scène van Mars, is Damaraland rijk aan wilde dieren, waar leeuwen, olifanten, zebra’s, giraffen en de met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn rondzwerven.

34. Monteverde Cloud Forest Biological Reserve, Costa Rica

Dit magische, mistige en toegewijd goed bewaarde nevelwoud in het noordwesten van Costa Rica is het ultieme model voor duurzaam ecotoerisme. Samen met zijn zusternevelwoud, Santa Elena Reserve, is Monteverde het praktisch ongerepte paradijs dat duizenden planten-, dieren- en vogelsoorten herbergt (waaronder de stralende quetzal), zichtbaar vanaf junglepaden en nagelbijtende stalen bruggen die over het bladerdak hangen.

35. Pamukkale, Turkije

Pamukkale’s elektrisch blauwe thermale zwembaden en witte travertijnformaties, natuurlijk gevormd door langzaam kristalliserend calciumcarbonaat, zijn een lust voor het oog.

36. Nā Pali Coast Wilderness State Park, Hawaii

Nā Pali vertaalt zich in het Hawaïaans naar “de kliffen”, een bedrieglijk eenvoudige naam die reizigers misschien niet helemaal voorbereidt op de epische glorie die er te zien is. De duizelingwekkende kustlijn is te ruig en te verticaal voor toegang over de weg, dus de enige manier om hem te zien is per boot, door de lucht, of via zeer intensieve wandelpaden.

37. Groot Barrièrerif, Australië

Het grootste barrièrerif ter wereld – en het grootste levende wezen, punt – is een ongeëvenaarde ervaring voor snorkelaars en duikers. De sensationele onderwaterwereld bestaat uit enorme koraalformaties en een verbijsterende diversiteit aan zeeleven.

38. Nationaal Park Kratermeer, Oregon

Zoals zoveel van de mooiste bezienswaardigheden op aarde is Crater Lake het resultaat van een vulkanische kracht die de aarde verandert. De diepte van 1.943 voet maakt het tot het diepste meer van de VS, gevuld met betoverend diep blauw water dat gevoed wordt door regen en sneeuw. Bekijk de perfectie ervan vanaf wandelpaden, boottochten en de 33 mijl lange Rim Drive rond de caldera.

39. Big Sur, Californië

Zelfs gezien de 840 mijl monumentale kustlijn van Californië is het moeilijk om de schoonheid van Big Sur te evenaren. Dikke redwood bossen, mistige ravijnen en rotsachtige kliffen die 1.200 voet naar beneden tuimelen naar de Stille Oceaan belichamen dit gebied (de naam verwijst naar zowel de stad als het kustgebied), dat des te beroemder is geworden door zijn freewheelende NorCal vibes en Old Hollywood geschiedenis.

40. Great Smoky Mountains

Met een half miljoen hectare verdeeld door Tennessee en North Carolina, omvat het wonderlijke berglandschap van dit beroemde park hardhouten bossen, steile ravijnen doorsneden door rivieren en beken, en schitterende wilde bloemen in bloei van de lente tot de herfst. Wandelaars kunnen kiezen uit 150 routes, van het gezinsvriendelijke Porters Creek bij Gatlinburg tot de meer uitdagende Rainbow Falls route.

41. Anse Source d’Argent, Seychellen

Het aanwijzen van het mooiste strand van de Seychellen is als het splitsen van haren, maar Anse Source d’Argent krijgt extreem hoge cijfers voor zijn zilverwitte zand omlijst door dramatische granieten rotsblokken en sprankelend aquamarijn water.

42. Pulau Tioman, Maleisië

Dit is niet het tropische eiland met een wild feestgedruis of een reeks luxe resorts. Pulau Tioman is meer een drijvend natuurreservaat, met een lokaal karakter en een sterk gevoel voor milieubehoud (koraalherstel en behoud van zeeschildpadden zijn belangrijke aandachtspunten voor het Juara Turtle Project van het eiland).

43. Nationaal park Fairy Meadows, Pakistan

Vlakbij de voet van een van de hoogste bergen ter wereld (Nanga Parbat) biedt Fairy Meadows sublieme berglandschappen en wilde dieren, waaronder bruine beren, markhor en Himalaya steenbokken.

44. Wulingyuan natuurgebied, China

Duizenden taps toelopende formaties van kwartszandsteen spiraalsgewijs omhoog in dit 100 vierkante kilometer grote karstgebied. Onder de torens liggen valleien, beken, watervallen, grotten, natuurlijke bruggen en dichte groene bossen.

45. Banff National Park, Alberta

Canada’s oudste nationale park toont de majesteit van de Canadese Rockies. Het park staat bekend om zijn duizelingwekkende pieken, dichte dennenbossen, warmwaterbronnen, dieren (grizzly’s, dikhoornschapen en elanden noemen het park allemaal hun thuis), en bijna griezelig azuurblauwe, door gletsjers gevoede meren, zoals Moraine Lake, gelegen in een kom temidden van de Valley of the Ten Peaks.

46. Fernando de Noronha, Brazilië

Dit prachtige archipel ligt 235 mijl van het Braziliaanse vasteland en biedt afgelegen stranden en helder water vol zeeleven.

47. De berg Fuji, Japan

Zowel een actieve vulkaan als een icoon van sereniteit, de berg Fuji is een van ‘s werelds mooiste bezienswaardigheden. Je kunt naar de top van het heilige monument wandelen voor de zonsopgang of je er gewoon aan vergapen vanaf het Kawaguchimeer en elders in het prachtige Vijf Merengebied. Ga in de winter naar het kuuroord Hakone om het kraakheldere uitzicht op Fuji te combineren met stomende warmwaterbronnen.

48. Li rivier, China

De Li rivier doorsnijdt laaglandboerderijen en grillig karstterrein, waardoor een van China’s meest schilderachtige landschappen ontstaat (het gebied is zo mooi dat het op het bankbiljet van 20 yuan staat). Een vier tot vijf uur durende riviercruise van Guilin naar Yangshuo is de populairste manier om de Li Rivier te ervaren, hoewel reizigers die meer autonomie willen, bamboevlotten kunnen huren of wandelen – de natuurlijke maanvormige boog van Moon Hill vormt een schitterend uitkijkpunt.

49. Kilimanjaro, Tanzania

De eenzame Kilimanjaro is een van de mooiste iconen van Afrika. De Kilimanjaro stijgt van koffie- en bananenplantages tot besneeuwde vulkaantoppen. Onderweg lopen wandelaars door verschillende klimaatzones, van tropisch regenwoud tot woestijn op grote hoogte en de arctische top (ook wel “het dak van Afrika” genoemd).

50. Nationaal park Vulkanen, Rwanda

Alleen al het landschap – watervallen, caldera’s, mistig bamboebos – maakt Volcanoes National Park een waardige kanshebber op elke reislijst. De mystieke omgeving is des te specialer omdat er buffels, vogels, bedreigde gouden apen en de ongrijpbare berggorilla leven.