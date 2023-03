Top 25 Mooiste Plekken van India

Het prachtige en fabelachtige land India staat bekend om zijn extremen, geschiedenis en enorme diversiteit. Het land is nog steeds een van de populairste reisbestemmingen ter wereld en trekt backpackers, culturele en spirituele zoekers en gewoon mensen op zoek naar een goed feestje aan.

Omdat het ook de geboorteplaats van yoga is, is het geen verrassing dat veel reizigers over de hele wereld een yoga-retraite in India beleven. Hou ervan of haat het, je reis naar India wordt gegarandeerd een van de meest gedenkwaardige ervaringen van je leven.

Hier zijn onze aanbevelingen voor de beste en mooiste plekken om te bezoeken in India.

1. Varanasi – een intrigerende en prachtige stad die door hindoes, boeddhisten en jains als heilig wordt beschouwd

Als je de essentie van de hindoeïstische spiritualiteit wilt bottelen, dan is Varanasi de plek om dat te doen. Wandelen over de ghats langs de rivier de Ganges in deze stad in Uttar Pradesh is geen ervaring die een bezoeker ooit vergeet.

Hoewel deze stad zeer levendig is, gaat het in wezen ook over dood en wedergeboorte. Hier kun je overdag openbare crematieceremonies aan de Ganges bijwonen en ’s nachts getuige zijn van het hindoeïstische aarti-ritueel. Aarti is een onderdeel van puja (aanbidding) waarbij licht wordt geofferd aan de goden op de verschillende ghats.

Zowel heilige mannen (bekend als sadhus) als baba’s en aghori’s brengen hun dagen door bij de ghats. De sadhus zijn heilige mannen, vaak gehuld in oranje, baba’s zijn zogenaamde spirituele goeroes en aghoris drinken het bloed van de doden en hullen zich in crematie-as.

Ze hebben niet allemaal goede bedoelingen, dus wees voorzichtig. Het is gebruikelijk dat heilige mannen naakt zijn en bedekt met poeder of as, sommigen versieren hun penissen en doen er zelfs kunstjes mee voor toeristen. Varanasi is zeker niet voor zwakzinnigen.

2. Jodhpur – de prachtige en ongelooflijke ‘Blauwe Stad’

Jodhpur in Rajasthan staat bekend als de ‘Blauwe Stad’ omdat veel gebouwen in deze stad in een Brahmaanse blauwe kleur zijn geschilderd. De bewoners deden dit om zich als brahmanen te onderscheiden.

Dit is niet de enige geschiedenis die hier te vinden is, want hier staat ook het prachtige Mehrangarh Fort.

In een van de grootste forten van India bevindt zich de persoonlijke verzameling rijkdommen van Maharaja Gaj Singh II, en dat zijn er heel wat, met in totaal meer dan 15.000 schatten om te bekijken.

Er zijn culturele voorstellingen die de hele dag in verschillende delen van het fort plaatsvinden. Voor wie nog meer geschiedenis wil, is er ook nog het Umaid Bhawan Paleis, het marmeren gebouw Jaswant Thada, en de prachtige Mandore Tuinen.

3. Agra en Taj Mahal – de meeste bekende bezienswaardigheden in India

Agra is een niet te missen stop op je rondreis door India. Er zijn veel bezienswaardigheden voor een bezoeker in Agra, waarvan de bekendste natuurlijk de iconische en zeer mooie Taj Mahal is.

Een UNESCO werelderfgoed en een eeuwig symbool van liefde (het werd gebouwd door een keizer ter nagedachtenis aan zijn derde vrouw).

Het witte bouwwerk heeft fijn gedetailleerde interieurs, rustige tuinen en een verzameling andere indrukwekkende gebouwen.

Het Agra Fort is het zustermonument van de Taj Mahal en heeft ook de status van UNESCO erfgoed. Het opvallende fort dateert uit het jaar 1000, maar werd later in de jaren 1500 verbouwd tot paleis.

Op dertien kilometer van het Agra Fort vind je Akbar’s Tombe, een prachtige rood-oker zandstenen tombe en een ander architectonisch meesterwerk.

Er zijn hier tal van geweldige overnachtingsmogelijkheden, van grootse hotels tot geweldige hostels en pensions.

4. Shimla – een prachtige stad in de uitlopers van de Himalaya die een van de beste plaatsen is om te verkennen in India

Het prachtige Shimla, een populaire toeristische bestemming in het noordwesten van de Himalaya, wordt ook wel eens de ‘Koningin van de heuvels’ genoemd.

Haar kleurrijke koloniale verleden is nog steeds duidelijk zichtbaar en de stad wordt gekenmerkt door ongewone neogotische gebouwen omgeven door dichte bossen en prachtige uitzichten, die een heel ander gevoel geven dan de rest van India.

‘The Mall’ is de belangrijkste winkelstraat en het middelpunt van de stad waar toeristen en inwoners elkaar graag ontmoeten, winkelen en eten. Dit gebied heeft ook een groot aantal clubs en bars, ideaal voor degenen die een hogere versnelling zoeken.

De Christ Church is ook een bezoek waard – het is de op een na oudste kerk in Noord-India en de glas-in-loodramen zijn ontworpen in een kenmerkende stijl die je nergens anders zult vinden.

Verlaat Shimla ook niet zonder een bezoek aan Jakhu Hill – de hoogste top waar ook veel speelse apen rondhangen die wachten om gevoerd te worden. Vanuit Shimla kun je ook een relatief ongebruikelijke bestemming bezoeken, genaamd Chai.

5. Goa – het beroemde mooie strand en feestoord

De beroemde idyllische feestplaats mag je niet missen en het is nog steeds een van de populairste plaatsen om te bezoeken in India en ook de mooiste. Goa is de kleinste staat van India en heeft verreweg de mooiste stranden – als je hier bent, wil je daar optimaal gebruik van maken.

Velen noemen Goa een tropisch paradijs en als je hier bent en geniet van de warme temperaturen, het heldere turquoise water en de palmbomen zul je het daar waarschijnlijk mee eens zijn.

Als je je bezoek plant rond het Goa Carnaval dat elk jaar in februari wordt gehouden, word je getrakteerd op drie dagen en nachten muziek, lichtjes, dansers en heerlijk eten.

Dit is wanneer de legendarische koning Momo de staat overneemt en het eiland het centrum van het feest wordt. Oorspronkelijk werd het in de jaren 1800 alleen door de plaatselijke bevolking gevierd, maar nu komen zowel toeristen als plaatselijke bewoners hierheen om zich te vermaken.

6. Mumbai – de bruisende en levendige stad die een van de beroemdste steden is om te bezoeken in India

Deze plaats heeft een geheel eigen schoonheid. Mumbai, formeel bekend als Bombay, is de dichtstbevolkte stad van India.

Luidruchtig, hectisch en vervuild is Mumbai een smeltkroes van verschillende culturen, religies en rijkdom. Hoewel de stad zich in hoog tempo ontwikkelt, zie je er helaas nog veel taferelen van armoede.

De stad is ook de bakermat van de Indiase cinema en er zijn veel theaters om films uit de hele wereld te bekijken (waaronder het grootste IMAX koepeltheater ter wereld).

Een visueel indrukwekkende stad Mumbai heeft een grootstedelijk gebied vergelijkbaar met de omvang van de skyline van New York en een fraaie maar eclectische mix van koloniale gebouwen, stijlvolle bars, kleurrijke bazaars en glanzende nieuwe winkelcentra. Iets te doen vinden hier zou geen probleem zijn.

7. Kerala – een netwerk van brakke lagunes en een beroemde schoonheidsplek om te bezoeken in India

De backwaters zijn een prachtige keten van meren en lagunes langs de Arabische zeekust en zijn een plek in India die je zeker niet mag missen – ze worden beschouwd als de nummer één toeristische bestemming in India.

Veerboten brengen je overal naartoe en je kunt zelfs een woonboot huren om in te verblijven.

In de Kuttanad regio van Alappuzha word je ook getrakteerd op bootraces, waar je ook slangenboten vindt die wel honderd roeiers kunnen bevatten. Duizenden fans staan langs de oevers van de rivier en juichen hun favoriete teams toe, wat zorgt voor een geweldige sfeer.

Er zijn tientallen dorpen en gemeenschappen in dit hele gebied die je kunt bezoeken en een echt gevoel krijgen van het dagelijks leven en de cultuur in deze interessante plaats.

8. Hindu Kapaleeshwarar Tempel – de torens van de tempel waren ooit de hoogste structuren in een van de oudste steden van India

Chennai en de deelstaat Tamil Nadu is een van de meest spirituele regio’s van India, met vele prachtige hindoetempels en -ruïnes.

In de streek Mylapore in Chennai (vroeger bekend als Madras) staat de prachtige Hindoeïstische Kapaleeshwarar Tempel. Deze is gewijd aan Heer Shiva met een ongelooflijke regenboogkleurige gopuram (toren), met een groot zwembad binnen de muren.

Vlakbij ligt het drukke Marina strand, het op één na langste stadsstrand ter wereld, een hectisch stuk land compleet met een markt en een eigen vuurtoren. In de nabijgelegen San Thome kathedraal kun je de mis bijwonen en het graf van de heilige Thomas de apostel bezoeken dat daar verblijft.

9. Gokarna, Karnataka – een veel minder toeristisch alternatief voor Goa

Verderop langs de kust van de beroemde toeristenstaat Goa ligt de meer ingetogen regio Karnataka, met Gokarna als parel in de kroon.

Door de ontspannen sfeer en de prachtige stranden is het een populaire plaats voor yogascholen en retraites en voor backpackers. Pelgrims en bezoekers houden ook van de Shivaratri en Ganesh Chaturthi festivals die hier worden gehouden.

Terwijl het strand van de stad Gokarna niet om over naar huis te schrijven is, is het nabijgelegen Kudle Beach een prachtige plek waar mensen (en koeien) volleyballen en zingen tot de zon ondergaat.

Vandaar is het een korte wandeling naar Om Beach, zo genoemd omdat het de vorm heeft van het beroemde symbool. Verderop ligt Small Hell Beach en Paradise Beach.

Elke nacht slapen reizigers op Paradise Beach onder de sterren, kijken naar de maan als die helder is, en naar de bioluminescentie in de zee als er wolken aan de hemel hangen en het donker is.

10. Oude Zijderoute – een netwerk van oude handelsroutes die het Oosten en het Westen met elkaar verbonden

India’s deel van de Zijderoute die van Anatolië door China loopt is de Grote Koninklijke Weg.

Hij loopt van Taxila bij de Himalaya naar de monding van de Ganges aan de andere kant van het land.

De belangrijkste steden waar hij doorheen loopt zijn Delhi, Allahabad en Patna, dus het is een echte reis door het Noord-Indiase leven. Net als de vele handelsroutes door Azië heeft de oude zijderoute van India zoveel te bieden, van verbazingwekkende landschappen tot de verschillende culturen die je onderweg ontmoet.

11. Gadi Sagar – een van de bekendste toeristische attracties in Jaisalmer

Jaisalmer staat bekend als de ‘gouden stad’ vanwege de manier waarop de gele zandstenen architectuur opgaat in de Thar-woestijn, bijna alsof die zichzelf probeert te verbergen. De levensader van deze droge stad is de Gadi Sagar.

Dit kunstmatige meer heeft zijn eigen gouden poort en wordt omgeven door tempels, heiligdommen en ghats. Het is ook een prachtige plek om naar de zonsondergang te kijken tegen de nevel van de woestijn die in het water wordt weerspiegeld.

De arendsogen zullen bij het meer veel trekvogels zien eten, van lepelaars tot zwartgevleugelde steltlopers en tamme ganzen.

12. Tawang, Arunachal Pradesh – het prachtige en culturele epicentrum van Arunachal Pradesh

Tawang is een stad in Arunachal Pradesh die in het noordoosten van het land ligt, dicht bij de grens met Bhutan.

Terwijl Bhutan erg duur is om te bezoeken, kun je hier voor een veel lagere prijs van hetzelfde ongelooflijke landschap proeven.

Het is een belangrijke plaats voor boeddhisten, want het was de geboorteplaats van de 6e Dalai Lama, Tsangyang Gyatso. Veel pelgrims komen hun respect betuigen in het Tawang klooster, het grootste van India.

Natuurliefhebbers kunnen genieten van het Gudpi gebergte, de Tawang Vallei en het Madhuri Meer, allemaal beroemde schoonheidsgebieden ingebed in dit ongelooflijke landschap.

13. Pushkar, India – een van de oudste steden van India en een prachtige en hypnotiserende plek om te verkennen

De stad Pushkar ligt aan de rand van de Thar woestijn en is gebouwd rond een meer dat verdeeld is in ghats die van groot belang zijn voor hindoeïstische pelgrims.

De grootste trekpleister zijn twee festivals die naast elkaar plaatsvinden, de hindoeïstische ceremonies van Kartik Purnima en het bijbehorende kamelenfestival. De kamelenmarkt en het festival zijn bedoeld om de handel tijdens de religieuze vieringen te stimuleren.

Naast de prachtig uitgedoste kamelen zijn er ook wedstrijden zoals de beste snor, sportwedstrijden en culturele shows. Het zijn 8 dagen vol actie en vermaak die je nooit zult vergeten.

s Avonds vinden in de tempels puja ceremonies en dansvoorstellingen plaats, evenals de aartis bij het meer. De hele dag door baden pelgrims in het meer om zich te reinigen na hun lange reis naar de woestijn.

14. Gouden Tempel in Amritsar, Punjab – een prachtige en spirituele plaats en de belangrijkste attractie in de stad Amritsar

Amritsar is een stad dicht bij de grens van India met Pakistan die het kloppend hart is van Punjab en tevens de belangrijkste plaats van aanbidding voor Sikhs.

De Gouden Tempel (Harmandir Sahib) wordt beschouwd als het heiligste heiligdom in het Sikhisme en trekt mensen uit de hele wereld om zich er te verwonderen en te vereren. Veel toeristen keren na het invallen van de duisternis terug naar de tempel om te luisteren naar de gebedsgeluiden die ervan uitgaan.

Iedereen die de tempel bezoekt kan plaatsnemen voor een gratis maaltijd, bekend als langar, die elke dag door honderden vrijwilligers aan 50.000 mensen wordt geserveerd.

Het eten wordt vanwege de schaal in vaten gemaakt, en elk bord wordt daarna 5 keer afgewassen. In de vroege avond mag je de Wagah-Attari grensceremonie niet missen.

Dit is een uitgebreide ceremonie uitgevoerd door het Indiase en Pakistaanse leger om kameraadschap tussen de naties te tonen.

15. Leh, Ladakh – een prachtige stad gelegen op het kruispunt van de historische “Zijderoute”

Om kans te maken de sneeuwluipaarden van India te zien, moet je naar Leh reizen, in het noordwesten van het land.

Of je nu op zoek bent naar het ongrijpbare luipaard of niet, Ladakh is een adembenemende plek om door de bergen en valleien te wandelen.

De stad Leh heeft zijn eigen paleis, evenals verschillende boeddhistische stoepa’s en kloosters, waardoor het een serene plek is om op grote hoogte tijd door te brengen.

16. Gingee – een van de prachtigste citadellen om te verkennen in Zuid-India

Vlakbij het grotere stadsgebied van Tiruvanamalai ligt het dorp Gingee. Hoewel het dorp zelf vrij standaard is, herbergt het het verbazingwekkende Gingee Fort.

Het fort, dat bestaat uit drie verbazingwekkende en massieve stenen heuvels, biedt vanaf de top van elke heuvel een adembenemend uitzicht.

Het fort dateert uit de 13e eeuw en is een geweldig onderwerp voor antropologen en geschiedenisliefhebbers. Als je het beste uitzicht wilt zien, bereid je dan voor op een klim van minstens 900 voet. Maar wees gerust, als je eenmaal de top bereikt hebt zul je niet teleurgesteld worden.

17. Akshardham Tempel, Delhi – een van de mooiste bezienswaardigheden om te visti in India

Delhi mag dan een van de meest chaotische steden ter wereld zijn, het heeft ook enkele van de meest ongelooflijke architectuur ter wereld binnen zijn grenzen.

Een van deze onvergetelijke gebouwen is de prachtige Akshardham Tempel, en in tegenstelling tot de rest is hij het best te zien als het donker wordt.

Zijn naam betekent ‘de goddelijke verblijfplaats van God’ en niet alleen weerspiegelt het zwembad eromheen de zonsondergang, maar de gebeeldhouwde steen wordt verlicht om de grootsheid ervan te laten zien.

Het ligt vlak bij de rivier van het Rode Fort en over de brug van Humayun’s Tombe, beide UNESCO-erfgoedlocaties om te combineren in je reis.

18. Konkan Coast, Maharashtra – een weinig ontwikkelde kustlijn die van Mumbai helemaal naar Goa loopt

De Konkan Coast loopt van de stad Mumbai helemaal tot aan Goa, met onderweg veel serene stranden en interessante bezienswaardigheden.

Enkele van de mooiste stranden om te bezoeken zijn Alibaug, Kashid, Diveagar, Murud, Karde en Ganpatipule.

Ganpatipule heeft zelfs een Ganesh Tempel direct aan het strand. De winter is een geweldige tijd voor een bezoek, omdat er dagelijks dolfijnen te zien zijn.

19. Darjeeling – een stad in de Indiase deelstaat West-Bengalen die beroemd is om de theeteelt

Darjeeling is een populaire en prachtige toeristenstad in de Indiase deelstaat West-Bengalen. Beroemd vanwege de theeproductie en het schitterende landschap, wordt het vaak beschouwd als een van de mooiste valleien ter wereld.

De weelderige groene omgeving, het verkoelende briesje en de geweldige uitzichten vormen een sfeervolle en fotogenieke bestemming. In feite is Darjeeling de enige plaats in het oosten van India die grote aantallen toeristen trekt.

De meer avontuurlijke bezoekers komen hier voor trekking en river rafting en vele anderen genieten gewoon van ontspannende schilderachtige wandelingen en genieten van de buitengewone uitzichten.

20. Nohkalikai Falls – de hoogste en mooiste dompelwaterval in India

Met zijn 335 meter is de Nohkalikai waterval de hoogste plonswaterval van India, wat misschien niet verwonderlijk is omdat hij vlakbij Cherrapunji ligt, een van de natste plaatsen ter wereld.

Op de bodem van de dramatische waterval ligt een mooie turquoise poel, omgeven door rotsen en bos, wat typisch is voor de deelstaat Meghalaya.

Er zijn trappen die er parallel aan lopen om hem vanuit verschillende hoeken te bekijken. Het gebied is een toevluchtsoord voor liefhebbers van watervallen, want ze omzomen de wegen rond de snelweg Route 5.

21. Hawa Mahal, het Paleis der Winden – Jaipurs meest kenmerkende en mooiste bezienswaardigheid om te bezoeken

Terwijl veel steden om allerlei obscure redenen worden genoemd, doet Jaipur zijn titel ‘roze stad’ absoluut eer aan.

Hoewel de roze stad vele prachtige gebouwen bevat, zoals het City Palace en Jantar Mantar, is de Hawa Mahal de ster van de show.

Deze prachtige façade van vijf verdiepingen werd gebouwd door Maharaja Sawai Pratap Singh, zodat de koninklijke dames het komen en gaan van de straten van de stad in de gaten konden houden.

Voor een ander uitzicht op het Paleis der Winden haal je een koffie op een van de dakterrassen die er tegenover liggen om de details van de ramen ten volle te kunnen waarderen. Even buiten de stad liggen het beroemde geelgekleurde Amber Fort en de Jal Mahal, gelegen in het Man Sagar meer.

22. Auroville – een experimentele township en een unieke plek om te bezoeken in India

Auroville is een verbazingwekkende plaats. Het is een experimentele township van een internationale gemeenschap.

Hier komen mensen uit de hele wereld om in vrede en “progressieve harmonie te leven, boven alle geloofsovertuigingen, alle politiek en alle nationaliteiten.”

Het enige doel van Auroville is het realiseren van menselijke eenheid. In het centrum van deze stad staat ‘De Matrimandir’ een enorme gouden bol vergezeld van hellingbanen.

Het werd daar neergezet door de stichter van de stad als “een symbool van het antwoord van het Goddelijke op de inspiratie van de mens naar perfectie.” Het heeft zelfs een eigen zonne-energiecentrale en binnenin is een spiraalvormige hellingbaan die leidt naar een marmeren kamer waar je “bewustzijn kunt vinden.”

Omgeven door ongerepte mooie tuinen en rust die je niet op veel andere plaatsen vindt, is dit naar mijn mening een van de interessantste en mooiste plekken om te bezoeken in India.

23. Pondicherry – een prachtig liefdeskind van de Franse en Indiase culturen

Vlakbij Auroville ligt de buurstad Pondicherry, een van de beroemdste en mooiste plaatsen in het zuiden van India voor toeristen. De stad staat vol koloniale gebouwen, standbeelden, kerken en tempels.

Het heeft hetzelfde doel als Auroville, wat de plek weer een heel vredige vibe geeft. Je vindt hier ook veel grote interessante en spectaculaire kerken uit het begin van 1900 en Pondicherry moet zeker op je lijstje staan van te bezoeken plaatsen in India.

24. Kodaikanal – een van de beroemdste huwelijksreisbestemmingen in India

In het Ghat-gebergte ligt dit prachtige en sfeervolle stadje, dat vertaald “het geschenk van het bos” betekent.

Kodaikanal, gemakkelijk een van de mooiste plaatsen om te bezoeken in India, heeft veel bezienswaardigheden voor reizigers en toeristen. Een daarvan is het Kodaikanal meer, een stervormig kunstmatig meer.

Hier kun je fietsen huren om rond de oever te rijden. Even ten oosten van het meer is een botanische tuin van 20 hectare groot, vanwaar je Coaker’s Walk kunt bereiken, een 1 kilometer lang voetgangerspad dat langs het zuiden van Kodai loopt. Verwacht beboste hellingen, rotsachtige landschappen en prachtige watervallen.

25. Rishikesh – een spirituele yogastad beroemd gemaakt door de Beatles

De Beatles zetten Rishikesh op de kaart toen ze verbleven in de Chaurasi Kutia Ashram, waar ze transcendente meditatie bestudeerden met Maharishi Mahesh Yogi.

Tegenwoordig is de verlaten ashram bedekt met ongelooflijke graffiti, waardoor het een prachtige plek is om foto’s te maken.

Sinds hun bezoek is Rishikesh een centrum geworden voor toeristen die spirituele verlichting zoeken en yogaretraites bijwonen.

Beneden aan de Ganges is bij Parmarth Niketan Ashram elke avond een aarti voor pelgrims en toeristen.