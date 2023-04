20x Mooiste Idyllische Dorpjes ter Wereld om te Bezoeken

De wereld is groot en mooi. Schitterende stadjes zijn niet zo moeilijk te vinden (hoewel het vaak wel wat moeite kost om ze te bereiken). Van alle mooie plekjes in alle uithoeken van de wereld hebben sommige plekken een schilderachtige kwaliteit en aanwezigheid die ze werkelijk niet te missen maken. Het gaat om die onnavolgbare mix van landschappen, opvallende architectuur en de manier waarop cultuur visueel doordringt.

Veel bestemmingen verblinden, maar de kleine juweeltjes die je de adem benemen komen niet zo vaak voor. Populaire keuzes als Portofino en Gordes trekken toeristen uit de hele wereld, terwijl andere zoals Shirakawa-go en Ilulissat in de categorie onbezongen helden vallen. Waar deze kleine steden ook staan op de bekendheidsschaal, ze zijn allemaal de moeite waard om zelfs grote afstanden af te leggen om ze met eigen ogen te zien.

1. Marsaxlokk, Malta

Als je de opdracht zou krijgen om een beeldschone vissershaven te tekenen, zou die er waarschijnlijk ongeveer zo uitzien als Marsaxlokk. Dit vrijwel ongerepte dorp in het zuidoosten van Malta trakteert reizigers op een flinke dosis geschiedenis en kustcharisma. Traditionele Maltese luzzu boten dobberen in de haven, de promenade langs de zee is bezaaid met restaurants die verse vangst van de dag serveren, en het levenstempo voelt heerlijk ongehaast.

2. Grindelwald, Zwitserland

Het dorp Grindelwald, gelegen in het Berner Oberland, weerspiegelt een geïdealiseerde versie van het kosmopolitische Zwitserse skigebied dat je op een reisbrochure of ansichtkaart ziet met besneeuwde toppen, geprepareerde pistes voor alle niveaus en glinsterende gletsjers. Als het sneeuwseizoen voorbij is, komen de alpine charmes centraal te staan in de vorm van wandel- en natuurpaden. Avonturiers komen voor de hoge toppen, in het bijzonder de noordwand van de Eiger.

3. Oia, Griekenland

Er is een reden – oké, vele – dat toeristen elke zomer massaal naar Oia op het noordwestelijke puntje van Santorini trekken, waardoor dit slapende vissersdorpje een bonafide hotspot wordt. Ja, het grote aantal vakantiegangers lokt kritiek uit van de plaatselijke bevolking en bezoekers van vroeger, maar je kunt moeilijk iemand verwijten dat hij de witgekalkte Cycladische huizen tegen de kliffen, de sprankelende Egeïsche Zee, de beroemde caldera en de sorbetkleurige zonsondergangen IRL wil zien.

4. Guatapé, Colombia

Twee uur ten oosten van Medellín vind je een levendig Andes-resortstadje met zowel natuurlijke als door de mens gemaakte schoonheid. Guatapé is een meesterwerk van felgekleurde gevels versierd met vrolijke handgeschilderde fresco’s. Het heeft ook een groot kunstmatig meer dat een mooie en populaire plek is voor watersporten. In het zuidwesten doemt de Piedra del Peñol groot op. Reizigers kunnen honderden treden naar de top beklimmen voor een panoramisch uitzicht.

5. Frigiliana, Spanje

Sommige plaatsen benemen je de adem zodra je ze voor het eerst ziet, en Frigiliana valt in die categorie. Op de een of andere manier, tegen alle verwachtingen in, valt deze prachtige verborgen parel in de heuvels van Zuid-Spanje nog steeds onder de radar en is niet overgenomen door toeristen. Dat is goed nieuws voor reizigers die graag ronddwalen door de wirwar van mooie smalle straatjes in de oude stad, wandelen naar de kasteelruïnes, tapas proeven en nippen aan de plaatselijke wijn terwijl ze in alle rust naar de zonsondergang kijken.

6. Stowe, Vermont

Van de vele mooie stadjes in de Green Mountain State, blijft het noordelijke Stowe in Vermont verbazen met overdekte bruggen, typisch New England architectuur en een prachtig landschap dat met elk seizoen verandert. Het is een droomwereld in de winter met bergen poeder, de bevroren Bingham Falls, skipistes, geprepareerde langlaufpaden en schaatsen. In de warmere maanden gaat de aandacht uit naar wandelpaden en groene berguitzichten in Smugglers’ Notch State Park.

7. Cherrapunji, India

Een heel andere wereld dan de non-stop chaos van grote steden als Mumbai en Kolkata, laat Cherrapunji, ook bekend als Sohra, een veel serenere kant van India zien. Dit hooggelegen stadje in de East Khasi Hills van de Noordoost Indiase deelstaat Meghalaya wordt gewaardeerd om zijn levende wortelbruggen, prachtige watervallen en weelderige bossen. Hoe blijft Cherrapunji altijd zo groen? Het is een van de natste plaatsen op aarde, met een gemiddelde jaarlijkse regenval van ongeveer 450 inches.

8. Portofino, Italië

De glamoureuze kustenclave Portofino wordt in de zomer overspoeld door reizigers om de pastelkleurige huizen te bewonderen, de megajachten in de haven te bewonderen en Negronis te drinken in de blitse bars aan de Piazzetta. Het pad naar Castello Brown biedt een prachtig uitzicht op de stad en de zee. Met een beetje geluk kun je een restaurantreservering bemachtigen bij La Terrazza in Splendido, A Belmond Hotel om spaghetti te draaien op een met blauwe regen overdekt terras met uitzicht op de glinsterende baai.

9. Lake Placid, New York

Lake Placid is een vredig en pittoresk dorpje in de Adirondack Mountains van New York, gecentreerd rond een idyllisch meer. Naast de schoonheid van het water heeft het glooiende heuvels, dichte bossen, weilanden en een schattige Main Street. Een gemiddelde van 103 inches poeder per jaar verandert dit glorieuze vakantieoord in een echte sneeuwbol die rijp is voor buitenactiviteiten zoals langlaufen. Als al dat glazuur gesmolten is, is het tijd om de schilderachtige paden op te gaan voor prachtige uitzichten. Mis het bladeren kijken in de herfst niet.

10. Whitefish, Montana

Ja, Whitefish is een speeltuin voor openluchtrecreatie. Maar het is het landschap dat het decor vormt voor alle avontuurlijke activiteiten dat het zo prachtig maakt. Dit stadje in de Rocky Mountains van noordwest Montana heeft een besneeuwd terrein om te skiën, snowboarden en langlaufen. In de zomer stelen de fotogenieke wandel- en fietspaden, de stromende rivieren en het Whitefish Lake de show. Het is ook de toegangspoort tot de door gletsjers uitgehouwen pieken en dalen van het Glacier National Park.

11. Byron Bay, Australië

Byron Bay is een kustenclave aan de uiterste noordoostkust van New South Whales die bekend staat om zijn surfcultuur, paradijselijke stranden en bloeiende toeristenindustrie. Het is het beroemde thuis van de iconische vuurtoren van Cape Byron, en tussen juni en november zwemmen er bultruggen door het turquoise water.

12. Stone Town, Zanzibar, Tanzania

De op de UNESCO-lijst opgenomen Stone Town van Zanzibar, een knooppunt van verschillende en met elkaar verweven culturen, is een indrukwekkend bewaard gebleven voorbeeld van een Swahili handelshaven aan de kust. De dingen zijn nog vrijwel hetzelfde als honderden jaren geleden. Daardoor kunnen bezoekers de blijvende charme van de labyrintische straatjes, prachtige oude huizen, levendige bazaars, het tot museum omgebouwde paleis, de moskee, de kathedraal en het Omaanse fort beter waarderen.

13. Bacalar, Mexico

Reizigers die zich willen losmaken van de drukte en een wonderlijk landschap willen zien, kunnen hun hart ophalen in Bacalar, een Pueblo Mágico (of Magische Stad) bij de grens tussen Mexico en Belize. Het relaxte stadje ligt aan het spectaculaire Bacalarmeer, bijgenaamd de Lagune van Zeven Kleuren vanwege de schijnbaar eindeloze kleuren blauw. Naast het op één na grootste zoetwatermeer van Mexico zijn er enkele interessante historische bouwwerken, zoals het 18e-eeuwse fort en de San Joaquín parochiekerk, en eco-georiënteerde activiteiten.

14. Ilulissat, Groenland

Ilulissat lijkt op een filmset met de Ilulissat Icefjord, rijzende ijsbergen in Disko Bay en veelkleurige huizen. Hoezeer de filmische schoonheid bezoekers ook doet twijfelen of het misschien een product is van Hollywood special effects, wij verzekeren je dat deze kustplaats in het westen van Groenland echt is. Bezoekers kunnen zich ook verheugen op het noorderlicht in de winter en de middernachtzon in de zomer.

15. Rothenburg ob der Tauber, Duitsland

Weinig plaatsen stralen de grilligheid en pracht van Rothenburg ob der Tauber uit. Dit sprookjesachtige dorp langs de legendarische Duitse Romantische Strasse in de regio Franken in Beieren biedt bevroren geplaveide straatjes, intacte stadswallen en middeleeuwse architectuur – waaronder vakwerkhuizen en een sprookjeskasteel – evenals lommerrijke uitzichten van alle kanten. Dagjesmensen horen bij het betoverende gebied, maar zelfs de drukte vermindert de glans niet.

16. Banff, Canada

Het eindeloos aantrekkelijke alpenstadje Banff is een geliefde skibestemming en gewoon een van de allermooiste plaatsen, ongeacht het seizoen. Naast het skiën (of wandelen), kunnen reizigers de Rocky Mountain toppen bewonderen vanaf Banff Avenue terwijl ze souvenirs kopen, wilde dieren spotten in Banff National Park, en genieten van de warmwaterbronnen. En Fairmont Banff Springs – liefkozend Canada’s “Castle in the Rockies” genoemd – biedt bezoekers een sprookjesachtige omgeving om te overnachten.

17. Gordes, Frankrijk

Gordes krioelt in de zomermaanden van de toeristen. Maar kun je het bezoekers echt kwalijk nemen dat ze de magie willen opsnuiven van een van de mooiste dorpen van Frankrijk, zo niet van de wereld? Hoog gelegen op een klif boven de vallei is het een must-see bestemming met geplaveide straatjes, kerken en een klooster, onderbroken door lavendelvelden die zo uit een sprookjesboek lijken te zijn geplukt.

18. Shirakawago, Japan

Het dromerige dorp Shirakawa-go, gelegen in het Japanse Ōno district, behoort tot de sneeuwrijkste plaatsen op aarde – er valt gemiddeld 400 centimeter poeder per jaar. Al dit glazuur geeft de op de UNESCO-lijst opgenomen gasshō-zukuri-structuren met rieten daken een extra glans. Als de winterwonderland vibes verdwijnen en het weer opwarmt, zet dit traditionele en rustige gehucht de charme van het bos in werking als de heuvels diep groen worden en kleurrijke, geurige wilde bloemen bloeien.

19. Giethoorn, Nederland

Ongeveer 2.800 mensen noemen Giethoorn (ook wel het “Venetië van Nederland” genoemd) hun thuis. Dit idyllische dorp in het noordoosten van Overijssel wordt geprezen om zijn met de hand gegraven grachten, 176 bruggen die het kleine eiland met het vasteland verbinden, voet- en fietspaden en huizen met rieten daken uit de 18e eeuw. Omdat een dergelijke infrastructuur geen auto’s ondersteunt, verplaatsen de inwoners (en de bijna een miljoen toeristen die het eiland jaarlijks bezoeken) zich door te varen, te wandelen en te fietsen.

20. Stepantsminda, Georgië

Stepantsminda, ook wel Kazbegi genoemd, ligt aan de Georgische Militaire Weg en is een stralend stadje in het Kaukasusgebergte in het noordoosten van Georgië. Het is beroemd om zijn 14e-eeuwse Gergeti Drievuldigheidskerk, die op een hoogte van 7.119 voet boven de zeespiegel ligt, en de enorme besneeuwde top van de Berg Kazbek. Dit valleidorp wemelt ook van de oude mythologie, wat de mystiek alleen maar vergroot.