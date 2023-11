Mooie maar scheve groei is gevaar voor Microsoft

Microsoft heeft meevallende resultaten geboekt. De winst per aandeel kwam in de verslagperiode uit op 2,99 dollar tegen een raming van 2,65 dollar en 2,35 dollar vorig jaar.

De sterke groei wordt gedreven door de meevallende groei van cloud-computing. Microsoft verwacht een toenemende bijdragen van kunstmatige intelligentie. Clouddiensten stegen het afgelopen kwartaal met 29%. De ontwikkeling van clouddiensten is belangrijk voor het concern en de groei. De omzet van cloud steeg in de verslagperiode met 19% tot 24,3 miljard dollar bij een groei van de concernomzet met 12% tot 56,5 miljard dollar. Het risico komt dus steeds meer te liggen bij de groei van clouddiensten.

Het aandeel sloot gisteren op 330,53 dollar. In de nabeurs steeg de koers met 4%. Het is een minpunt dat de groei niet evenwichtig is en dat een zware verantwoordelijkheid komt te liggen bij AI om groeiverwachtingen waar te maken. Regelgeving…