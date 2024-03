Mooie kwalitatieve winstsprong van Fugro

Het aandeel Fugro NV (FUR) steeg aanzienlijk met 7,8% en sloot op 20,40 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 26 oktober 2023, toen de stijging 10,3% was. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 35 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 16,60 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Fugro keert voor het eerst in 10 jaar weer dividend uit. Dat zegt veel over de verwachtingen, wellicht doordat men betrokken is bij bodemonderzoek op de maan wat wel iets zegt over de intrinsieke kennis van de onderneming. De nettowinst bedroeg 255 miljoen euro tegen 74 miljoen een jaar eerder. De omzetgroei was 27% maar deze vlakt in 2024 af naar 11-15%.

