Mooie Damaris Egurrola (24) is in één klap de meest geliefde Oranje Leeuwin

Het is honderd procent zeker dat Damaris Egurrola vanaf nu de meest geliefde Oranje Leeuwin is…

Oranje Leuwinnen spelen hele beslissende wedstrijd

Het was een ontzettend spannende avond voor heel Nederland, want onze vrouwelijke voetbalsters speelden een belangrijke wedstrijd. Het hing niet enkel van de Oranje Leuwinnen af wat er zou gaan gebeuren, maar ook van het Engelse team onder leiding van Sarina Wiegman. Dit is natuurlijk extra bijzonder omdat Sarina ooit de trainster was van de meiden. De Oranje Leuwinnen werden tenslotte Europees Kampioen onder leiding van de trainster. Nu ging het om de wedstrijd van Nederland tegen België. Ondertussen speelde Engeland tegen Schotland. Het ging om een ticket naar de Final Four van de Nations League. Ook staat er een ticket voor de Olympische Spelen op het spel, dus het was een hele belangrijke wedstrijd.

Damaris Egurrola heeft zichzelf hiermee de meest geliefde Leeuwin gemaakt

Helaas ging de wedstrijd tussen Nederland en Belgie nog…