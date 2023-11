Mooguul de betaaloplossing voor cryptocurrency ~ Crypto-Gids

In een wereld waar Bitcoin en andere digitale valuta steeds meer mainstream worden is Mooguul klaar om de manier waarop we met crypto betalen te revolutioneren. Dit fintech bedrijf betreedt het toneel met de belofte om de cryptobetaling ervaring te vereenvoudigen en een brug te slaan tussen traditionele financiën en de opwindende cryptowereld zonder de langdradige KYC procedures.

Mooguul in Gesprek met Crypto-gids

Recentelijk had Crypto-gids de eer om Mooguul Co-founder Arash uit te nodigen in de studio voor een exclusief interview. Tijdens het interview werden verschillende aspecten van Mooguul’s visie en missie en aangeboden diensten besproken. Tevens werden inzichten er gedeeld over de potentiële rol die weg gelegd is voor Mooguul in de revolutie van crypto betalingen. Dit interview biedt een dieper inzicht in de achtergrond van één van de oprichters van Mooguul en de toekomstplannen voor het vereenvoudigen van crypto transacties.