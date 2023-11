Moody’s drukt aandelenkoersen – CashCow.nl

Aandelenkoersen blijven onder druk staat doordat Moody’s vrijdag de rating voor de Amerikaanse staatsleningen heeft verlaagd naar ‘negatief’ van ‘stabiel’ met een rapportcijfers van Aaa.

Het zal Amerikaans geld duurder maken. US Bonds waren vanmorgen +0,12 op 4,6399%. Duitse Bunds volgden met +0,001 op 2,7170%. Euro/dollar is iets hoger op 1,0692. Op weekbasis ligt de bovengrens voor euro/dollar op 1,12.

Oplopende rentes, hoe marginaal ook, zijn slecht voor aandelenkoersen. Amerikaanse futures staan tot 0,4% in de min. Europa zal volgen. De trend keren is moeilijk, er is weinig positiefs. In Australië steekt de kop voor inflatie weer op. Dat kan ook niet anders met de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Brent toch -0,9% op 80,71 dollar, waarschijnlijk door de dalende vraag van de VS en China met 300.000 barrels per dag gedurende de rest van het jaar. Op 79 dollar ligt een steun. Koning Winter kan het sentiment snel doen omslaan. Azië overwegend iets hoger:…