Alles over Monique Westenberg (Leeftijd, Relaties en Meer)

Monique Noël Westenberg, geboren op 26 december 1977 in het bruisende Rotterdam, is een naam die de meesten van ons pas echt leerden kennen in de context van haar tumultueuze relatie met niemand minder dan de Nederlandse zanger André Hazes Jr. In 2014 betraden ze elkaars levenspaden en begon een verhaal dat de roddelbladen niet snel zouden vergeten.

Laten we eens kijken naar het kleurrijke levensverhaal van deze intrigerende dame, van haar kermisjeugd tot haar huidige status als een bekend gezicht in de Nederlandse mediawereld.

Jeugd

Monique’s jeugd was verre van alledaags. Haar ouders werkten in de kermisbranche, wat betekende dat het gezin voortdurend door Nederland reisde op zoek naar nieuwe avonturen.

Toen de leerplicht zijn tol eiste, vestigde de familie zich in Rotterdam, waar ze begonnen te werken in de caravanhandel. Maar zelfs hier was het geen doorsnee buurt; ze deelden hun ruimte met andere kermisexploitanten.

Monique bracht zomers door met haar oma, genietend van de opwinding van de kermis.

Haar band met haar ouders is sterk, en ze deelt regelmatig foto’s van haar moeder op haar Instagram, waar je de opvallende gelijkenis in hun neuzen niet kunt missen.

Het leven is echter niet altijd gemakkelijk geweest voor Monique en haar vader. In 2018 verloor hij zijn vrouw, en het jaar daarop brandde Monique’s ouderlijke woonwagen af, wat tragische gebeurtenissen waren in hun leven.

Haar carrière vroeger en nu

Hoewel Monique haar opleiding Detailhandel succesvol afrondde, besloot ze geen carrière in die richting na te streven. Ze heeft echter wel enige tijd gewerkt bij prestigieuze organisaties zoals Feyenoord en de Staatsloterij.

Het is duidelijk dat Monique een breed publiek aanspreekt, gezien haar indrukwekkende Instagram-volgers van meer dan 736.000 (@moniquenoell).

In 2018 verloor Monique haar geliefde hond Dunya, wat heeft geleid tot het ontroerende prentenboek ‘Dunya – Een hemels hondenleven’.

Naast haar rol als moeder heeft Monique zichzelf ontwikkeld als influencer en zet ze zich in voor diverse goede doelen.

Haar vermogen

Laten we meteen een veelgehoorde misvatting uit de wereld helpen: Monique Westenberg heeft haar welvaart niet verworven door een rijke man aan de haak te slaan. Het was André Hazes Jr. die de eerste stap zette in hun relatie, terwijl Monique aanvankelijk weinig interesse toonde.

Ze verdiende eerder een ‘normaal’ inkomen bij organisaties zoals Feyenoord en de Staatsloterij. Sinds 2014 heeft ze volgens onze gegevens geen andere baan of bedrijf gehad, afgezien van ‘de vriendin van André Hazes’.

Haar vermogen wordt momenteel geschat op maar liefst 7 miljoen euro, wat een indrukwekkende prestatie is.

Monique’s relatiestatus

Het verhaal van Monique Westenberg begint voor de buitenwereld echt wanneer ze in 2014 contact legt met André Hazes Jr., de getalenteerde zanger die in de voetsporen van zijn vader en zus treedt.

De twee leerden elkaar kennen via Facebook, en hoewel Monique aanvankelijk aarzelde vanwege het leeftijdsverschil van 16 jaar, ging ze toch akkoord met een date. Deze date leidde tot de geboorte van hun zoontje, André Jr.

De relatie tussen Monique en André is vaak gecompliceerd en vol hoogte- en dieptepunten geweest. Ze zijn uit elkaar gegaan, weer bij elkaar gekomen en hebben elkaar ten huwelijk gevraagd, maar toch besloten ze drie maanden later uit elkaar te gaan.

Hun huidige status is een mysterie, maar één ding is zeker: ze zijn altijd toegewijd geweest aan het welzijn van hun zesjarige zoontje.

Tijdloze schoonheid

Monique blijft niet alleen in de schijnwerpers vanwege haar liefdesperikelen, maar ook vanwege haar tijdloze schoonheid. Op 45-jarige leeftijd maakt ze nog steeds een verpletterende indruk. Ze heeft onlangs foto’s gedeeld op Instagram die teruggaan naar haar vroegere jaren, waaruit blijkt dat ze altijd al opviel door haar goede looks, zelfs als baby.

Kortom, Monique Westenberg heeft een opmerkelijke reis afgelegd, van een kermisleven tot de roem van een bekend gezicht in de Nederlandse mediawereld. Haar turbulente relatie met André Hazes Jr. mag dan de krantenkoppen halen, maar het is haar vastberadenheid en de sterke band met haar zoontje die haar tot een bewonderenswaardige en intrigerende persoonlijkheid maken. En laten we eerlijk zijn, haar tijdloze schoonheid zal ons altijd blijven fascineren.