Monique Westenberg krijgt confronterende vraag van zoontje Dré: “Misselijk ben ik ervan”

André Hazes, Monique Westenberg en hun zoon Dré zijn momenteel op vakantie op het eiland Bonaire. Ze genieten er van de zon, de zee en het strand.

Helemaal zorgeloos is de vakantie van André Hazes en Monique Westenberg helaas niet. Het nieuws dat hen bereikt uit Gaza is namelijk niet bepaald om vrolijk van te worden.

Ook de kleine Dré blijft niet gespaard. Nadat hij enkele beelden voorbij heeft zien komen, ziet Monique zich genoodzaakt om aan hem te proberen uitleggen wat er juist allemaal gaande is. Dat is niet simpel, vertelt ze in haar Instagramverhaal.

“Zijn enige vraag is: ‘Mama, waarom? Waarom maken ze die kinderen dood?”, schrijft ze. “Ik kan er geen antwoord op geven. Misselijk ben ik ervan, net als iedereen. Zoveel onschuldige mensen, kinderen en dieren.”

Gelukkig helpt het om op zo’n mooie plaats als Bonaire te zijn. “Wij zijn vanmorgen vroeg aan de zee gaan zitten, kijkend over dat oneindige water. Ik heb hem verteld dat hij viea de zee liefde kan…