Monique Westenberg en André Hazes onder vuur na opmerkelijk nieuws over hun zoontje

Monique Westenberg en André Hazes moeten zich deze week in de rechtbank verantwoorden. Vorig jaar namen ze hun zoontje Dré mee op vakantie buiten de schoolvakantie, terwijl daar geen toestemming voor was.

Terwijl Monique Westenberg en André Hazes zich voorbereiden op de rechtszaak, deelt Monique opmerkelijk nieuws over hun zoontje. Voor Dré is de zomervakantie afgelopen. Hij moet deze week terug naar school. En dat zou spannend worden. “Morgen begint een nieuw hoofdstuk voor onze kleine jongen, want hij gaat naar een nieuwe school en naar groep vier!”, vertelt Monique op Instagram.

“De overstap naar een nieuwe school vond ik als ouder toch lastig, maar merk aan hem dat hij er zelf erg naar uitkijkt”, zegt ze. “Hij kon niet zijn wie hij is en wilde zelf graag naar een andere school. Zijn wendag was in ieder geval heel positief voor de vakantie”, reageert Monique onder het bericht. Ze vertelt ook dat hij op de wendag al vriendjes had gemaakt.

