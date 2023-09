Monique Westenberg betrapt op ‘vreemdgaan’

Het overspel van André Hazes

Dat André Hazes – meerdere keren – ontrouw is geweest in zijn relatie met Monique Westenberg, dat was inmiddels wel duidelijk. Dan ging hij vreemd met Bridget Maasland, of verliet hij Monique voor haar. Toen ging hij nog met Sarah van Soelen, we hebben nog gehoord over Anne Rose Zonneveld en een Sarah 2.0. André lijkt er wel van te houden om van twee walletjes te eten, maar nu lijkt Monique er ook wel pap van te lusten. Het bewijs daarvan deelt ze op Instagram.

De relatie van André Hazes en Monique

Het lijkt eindelijk weer goed te gaan tussen André Hazes en Monique, ondanks dat hij het nog steeds vreemd vindt dat zij maar bij hem blijft. Hij lijkt weer een beetje bij zinnen, volledig afgekickt en de twee vormen samen met kleine Dré nu weer een…