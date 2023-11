Monica Geuze zwaar onder vuur voor valse opmerking in The Masked Singer

Monica Geuze (28) mag dit seizoen van The Masked Singer aanschuiven als panellid. De jury bestaat, net als in de vlaamse versie, uit vijf leden die individueel moeten raden welke BN’er er in het kostuum zit. De nieuwste aanwinst in het clubje, mademoiselle Geuze, doet met haar grofgebekte giecheltje heel wat stof opwaaien.

Kritiek

De jury bestaat dit seizoen uit acteur Buddy Vedder, showbizzbink Carlo Boszhard, paillettengod Gerard Joling, beeldbuissenior Loretta Schrijver en nu dus ook Monica Geuze. Sinds haar komst is er op Twitter een slagveld aan kritiek ontstaan. “Kan iemand mij de toegevoegde waarde van die plamuurk*t vertellen?,” schrijft iemand. Ook Angela de Jong noemt de voormalig vlogger “zwaar irritant” in de AD Mediapodcast.

‘Ouwe tang!’

Tijdens haar debuut als jurylid maakte Geuze namelijk een grapje maakte over haar 67-jarige panelcollega Loretta Schrijver: “Je hebt eigenlijk niks aan die oude tang, hรจ?”

Volgens Angela de Jong…