Monica Geuze moet enorme belediging slikken van meedogenloze volger

De knappe Monica Geuze is niet gewend om keihard beledigd te worden over haar uiterlijk. Toch liet deze opmerking van een volger haar twee keer slikken…

Monica Geuze wordt flink hard aangepakt door volger

Natuurlijk is Monica Geuze ondertussen echt uitgegroeid tot een icoon in de mediawereld. De brunette is super knap en krijgt het voor elkaar om iedereen te influencen met de producten en spullen die ze gebruikt. Ook is Monica natuurlijk een echte BN’er geworden en dat betekent dat ze niks liever wil dan er goed uitzien voor alle camera’s. Hierdoor gebruikt Monica wel eens wat filler of botox, om zichzelf er natuurlijk jonger uit te laten zien. Dit gewenste effect zouden mensen ook moeten zien, en waarschijnlijk hoopt Monica dan ook jonger te worden geschat dan dat ze is. Helaas is het niet altijd het geval, want een volger van Monica liet haar heel hard slikken. Zo reageerde deze volger nonchalant op een video op TikTok van Monica Geuze waarin ze een advent kalender aan…