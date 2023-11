Monica Geuze maakt date belachelijk: ‘Kan het leuker hebben met een boomstam’

Monica Geuze is flink op vrijgezellentoer. Zo wordt ze geregeld door paparazzi gespot in restaurants met verschillende kerels. In haar podcast met Kaj Gorgels vertelt ze over haar meest recentelijke date. “Dit kan ik ook met een boomstam!”

In de podcast Geuze & Gorgels lucht Monica haar ijskoude hart. “Ik had altijd het idee dat ik heel snel verliefd werd, maar dat is niet zo. Ik kan heel snel iemand het gevoel geven dat ik helemaal ‘into’ ze ben, terwijl dat eigenlijk heel erg meevalt.” Zo gaf ze laatst een menselijk stuk drijfhout ook het gevoel dat er een dikke klik was. In werkelijkheid zat het toch iets anders.

Grijze muis

Geuze is van mening dat mannen in hun handjes mogen klappen als ze met haar op date mogen. “Je kan het veel slechter treffen,” vindt zij. “Je kan ook een grijze muis tegenover je krijgen die wacht toch ze wordt ge├»nterviewd. Ik zou makkelijk met mezelf op date kunnen gaan.”

De volgende keer kan de vlogpoes beter met…