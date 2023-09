Monica Geuze kwetst Gerard Joling met keiharde comeback (video)

Monica Geuze (28) verplettert haar collega Gerard Joling (63) in een pijnlijk filmpje. Beiden zijn dit seizoen juryleden in het programma The Masked Singer. Vorig jaar deed Monica zelf nog mee, toen ze verscheen in een felroze flamingopak en iedereen wegblies met een onverwachts lekker stemgeluid. Nu zit ze in volle glorie áchter het panel, samen met haar kompaan Gerard.

Die laatste genoemde probeert in een video een complimentje te maken over hoe goed Geuze eruit ziet. En Monica? Die beantwoordt zijn vriendelijkheid met ijskoude hekserij.

Helemaal spik en span

Op TikTok plaatst Monica een filmpje van de behind te scenes. “Wij zijn er weer klaar voor: aflevering 2,” kondigt ze aan. Ze is goed geplamuurd en ziet er lekker gelikt uit. “Ik heb er zin in! Wordt leuk,” zegt Geer. Vervolgens complimenteert hij haar opgedofte verschijning: “Jij bent al helemaal spik en span.” Mo kan het niet opbrengen om Joling te trakteren op zo’n zelfde pluim. “Ja,…