Monica Geuze dumpt bekende toy-boy voor nieuwe vlam

Het is klaar tussen Rijk Hofman en Monica Geuze

Monica Geuze is weer aan de man! Was ze dat niet al? Welnee, de brunette was een vrij lange tijd ‘samen’ met Rijk Hofman, de broer van presentator Tim Hofman. Tenminste, samen is misschien een groot woord, want de twee bekende koppen deden wel veel tussen de lakens, maar hadden niet echt een traditionele relatie. Maar zelfs daaraan lijkt nu een einde te zijn gekomen. Een aantal maanden geleden werden ze nog samen gezien, maar nu lijkt ook dat niet meer te gebeuren. In de podcast die hij heeft met zijn broer Sam legt Rijk alles uit.

In de laatste aflevering van Broers, de podcast van Sam en Rijk Hofman, legt Rijk even een situatie voor aan Sam: “Stel je bent met iemand aan het daten, en diegene wilt gewoon andere mensen daten in haar leven. Ze wilt gewoon ontdekken, ze…