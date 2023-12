Mondiale staalproductie blijft stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is in november verder gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association.

In totaal vervaardigden de 71 staalproducerende landen vorige maand 145,5 miljoen ton staal, wat 3,3 procent meer was op jaarbasis, na een productiestijging van 0,6 procent in oktober en een productiekrimp in september.

In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie in november met 0,4 procent naar 76,1 miljoen ton. In oktober daalde de productie nog.

In Duitsland daalde de productie met 2,4 procent.

In de VS steeg de productie met 6,1 procent en India met 11,4 procent. Japan boekte een daling van 0,9 procent, terwijl in Rusland een productiestijging van 12,5 procent werd gerealiseerd.

In de Europese Unie was er een stijging van 3,2 procent.