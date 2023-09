BBB-lijsttrekker Mona Keijzer heeft samen met haar man Ton Roeleveld 5 zonen.

Ze wonen in een prachtige vrijstaande villa in Edam.

De 5 zonen van Mona zullen haar moeder minder zien, nu ze de nieuwe lijsttrekker is van de ‘BBB’, de partij van Caroline van der Plas.

Over de kinderen van Mona en Ton is helaas weinig bekend. Op haar Facebook-account hebben we een foto gevonden van haar oudste zoon. Hij zal nu midden twintig zijn.

