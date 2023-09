mokerslag voor NN in woekerpoliszaak

Leestijd: < 1 minuten

Nationale-Nederlanden (NN) heeft in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Tot die conclusie is het gerechtshof in Den Haag gekomen, dat daarmee volgens claimorganisatie Woekerpolis.nl een “mokerslag” uitdeelt aan de verzekeraar.

“Dit is een geweldige uitspraak voor onze leden en vormt de doorbraak waar we al jaren op wachten”, zegt voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl. “Het is duidelijk dat Nationale-Nederlanden klanten had moeten waarschuwen voor de risico’s van hun producten. En met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden. Gedupeerden hebben nu eindelijk zicht op de compensatie waar ze recht op hebben.”

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al vele jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig….