Mohamed Ihattaren terug naar tweede elftal Slavia Praag

PRAAG (ANP) – Mohamed Ihattaren is door Slavia Praag voorlopig teruggezet naar het tweede elftal. De oud-speler van PSV en Ajax moet daar volgens zijn Tsjechische club aan zijn conditie werken.

De 21-jarige Ihattaren was onlangs met het eerste elftal van Slavia Praag op trainingskamp in Portugal. Daar bleek dat hij nog onvoldoende fit is om definitief bij de hoofdmacht aan te sluiten.

Ihattaren tekende eind vorig jaar een contract tot het einde van het seizoen bij Slavia Praag, met een optie voor drie extra seizoenen. Hij had zijn verbintenis bij Juventus laten ontbinden. Ihattaren stond sinds de zomer van 2021 onder contract bij de Italiaanse topclub, maar speelde nooit een competitieduel in Turijn.

Ihattaren maakte van 2019 tot en met 2021 naam bij PSV, maar kwam daar geregeld in conflict met trainer Roger Schmidt. Mede door privéproblemen werd zijn periode bij Ajax geen succes.

