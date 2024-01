mogelijke vervanger Yorbe Vertessen kiest voor terugkeer naar Spanje’

PSV lijkt de komst van uit het hoofd te kunnen zetten. De Eindhovenaren zien in de Uruguayaan een kandidaat om eventueel te vervangen, maar de vleugelspeler van nu nog Manchester United heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar Granada. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag althans. Manchester United en Granada zijn momenteel druk in gesprek over een tijdelijke transfer.

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Vertessen de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. De Belg heeft in de eerste seizoenshelft, zeker in de groepsfase van de Champions League, weliswaar zijn waarde gehad voor het elftal van trainer Peter Bosz, maar is zijn reserverol beu. 1. FC Union Berlin is de belangrijkste kandidaat om Vertessen deze maand over te nemen van PSV, maar de nummer één van Nederland wil eerst een vervanger aantrekken. Daarvoor is Pellistri in beeld, maar door zijn naam lijken de Eindhovenaren dus een streep te kunnen zetten.