mogelijke vervanger van Noa Lang bij PSV bezorgde Amsterdammers al nachtmerries

Het is momenteel zeer de vraag of PSV-trainer Peter Bosz in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 29 oktober een beroep kan doen op . De aanvaller viel in de laatste competitiewedstrijd voor de recente interlandperiode uit met een blessure en is daardoor niet alleen een vraagteken voor het treffen met Fortuna Sittard, maar ook de daaropvolgende duels met RC Lens en Ajax. Voor de ontmoeting met de Amsterdammers lijkt Bosz zich over de vervanging van Lang echter geen zorgen te hoeven maken.

Lang keerde afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden. De dribbelaar had Ajax drie jaar eerder verruild voor Club Brugge. In BelgiĆ« had hij weinig tijd nodig om uit te groeien tot publiekslieveling en ook in Eindhoven maakte hij zich al snel geliefd. Zo bezorgde Lang zijn nieuwe club in zijn eerste officiĆ«le wedstrijd meteen de eerste prijs van het seizoen. De aanvaller kampt echter ook al even met fysieke klachten. Die speelden in de uitwedstrijd tegen Sparta weer op en zorgden ervoor…